U Nevesinju nema viškova mlijeka, otkup stabilan

200 litara mlijeka, svakoga dana, proizvede se na farmi Ljube Radić iz Nevesinja. Ova farma posjeduje 11 muznih grla, a složna porodica Radić sve radi sopstvenim snagama. Ono što se proizvede odmah ide na otkup, po cijeni od 93 pfeninga. Održati ovakvu farmu nije lako, priznaje Ljuba, a veća premija značila bi mnogo.

"Mnogo bi nam svima značilo, pogotovo premiju da podignu. Nadamo se da hoće. Nekada je litar mlijeka bio sa litrom nafte. A sad i samo znate koja je tu razlika. Trudimo se da predamo što kvalitetnije i bolje mlijeko. Ponašamo se kao da sebi radimo. Naša mljekara otkupljuje svu količinu i nije nam smanjila cijenu", kaže Ljuba Radić, pridvorci kod Nevesinja.

Ljuba je jedna od 140 kooperanata nevesinjske mljekare Perffeto, koja ovdje posluje skoro tri decenije. Razne vrste sireva i kajmaka ovdje nastaju. Želja im je da prošire svoj asortiman, zato su sopstvenim sredstvima izgradili novi pogon.

"Otkad smo krenuli sa radom uvijek smo radili bez kredita, što je u današnje vrijeme velika rijetkost. Zaradimo novac, pa ga uložimo. Mislim da je to sigurnije", kaže Gordana Kljakić, mljekara “Perfeto”.

Nevesinjci se ne žale i ne traže mnogo. Uzdaju se u svoje znanje i rad. Mljekara zapošljava oko 20 radnika, a proizvodnja i prerada mlijeka jedna je od glavnih karika razvoja ove male hercegovačke opštine. Zbog toga su se danas sastali pomoćnik ministra poljoprivrede i načelnik, obećavaju podršku.

"Oni ljudi rade iz vlastitih sredstava oni čak nisu ostvarivali podsticaj kroz kapitalne investicije. Zajedničkim snagama kroz republičke podsticaje i podsticaje sa lokalnog nivoa da doprinesemo ovakve projekte i podržimo modernizacije farmi i opstanak naših ljudi na selu", rekao je Negoslav Lukić, pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske

"Mi jesmo nažalost imali dvije velike farme, jedna 100 krava muznih, druga 50, one su zatvorene. Iz određenih ekonomskih ili drugih razloga. Ali imamo pojavu manjih farmi, koje imaju između 10-20 grla", kaže Milenko Avdavolić, načelnik Nevesinja.

Na području Nevesinja registrovano je oko 60 farmi krava, a godišnji otkup mljekare Perffeto iznosi oko milion i po litara mlijeka. Njihovi proizvodi stižu do rafova mnogih trgovačkih lanaca širom BiH.