Pčelari u Srpcu dobili svoj film (VIDEO)

Udruženje pčelara "Košnica" iz Srpca predstavljeno je kroz dokumentarni film koji je nedavno objavljen na platformi JuTjub, gdje je dostupan za gledanje svim zainteresovanima.

Film prikazuje aktivnosti udruženja, redovne i vanredne, a u njemu je napravljena i istorijska geneza o nastanku udruženja, predstavljena je opština Srbac i njen potencijal za pčelarstvo, kao i nastojanja da se očuva kvalitet i vjerodostojnost domaćih pčelarskih proizvoda.

Udruženje Košnica

Kroz autentične kadrove sa pčelinjaka i svakodnevnih aktivnosti, gledaoci dobijaju jasan uvid u posvećenost i način života pčelara.

Sve generacije i kategorije pčelara

Posebno je zanimljivo što su u filmu zastupljene sve generacije i kategorije članstva – mladi pčelari, stariji i najstariji pčelari, žena pčelar, kao i djeca koja već prave prve korake u ovom poslu.

Na taj način film daje potpunu sliku udruženja koje okuplja oko 70 članova.

Autor filma je novinar Ratko Bogosavac, a u realizaciji su mu pomogli Željko Ignjatić, predsjednik udruženja, Tomo Božić, administrator udruženja, Nebojša Ilić i Milorad Đenić, pčelari, najstariji član udruženja Čedo Krčmar, kao i prvi osnivač i predsjednik udruženja Ranko Mačinković.

Članska karta Udruženja Košnica

Značajno mjesto u filmu zauzela je i Mara Mitrić, žena pčelar, koja bilježi zapažene uspjehe u ovoj djelatnosti.

Prezentaciju svih članova udruženja u okviru filma zajedno su uradili Nemanja i Božidar Ignjatić, uz učešće Filipa Lazića i Luke Bajića, čime je kompletirana sveobuhvatna slika rada udruženja.

Film je dostupan na JuTjubu i može se pronaći pretragom naziva Udruženja pčelara "Košnica" Srbac.