Pčelari u Srpcu dobili svoj film (VIDEO)

Izvor:

ATV

23.01.2026

10:14

Komentari:

0
Кошнице
Foto: Screenshot / YouTube

Udruženje pčelara "Košnica" iz Srpca predstavljeno je kroz dokumentarni film koji je nedavno objavljen na platformi JuTjub, gdje je dostupan za gledanje svim zainteresovanima.

Film prikazuje aktivnosti udruženja, redovne i vanredne, a u njemu je napravljena i istorijska geneza o nastanku udruženja, predstavljena je opština Srbac i njen potencijal za pčelarstvo, kao i nastojanja da se očuva kvalitet i vjerodostojnost domaćih pčelarskih proizvoda.

Удружење Кошница
Udruženje Košnica

Kroz autentične kadrove sa pčelinjaka i svakodnevnih aktivnosti, gledaoci dobijaju jasan uvid u posvećenost i način života pčelara.

Sve generacije i kategorije pčelara

Posebno je zanimljivo što su u filmu zastupljene sve generacije i kategorije članstva – mladi pčelari, stariji i najstariji pčelari, žena pčelar, kao i djeca koja već prave prve korake u ovom poslu.

Na taj način film daje potpunu sliku udruženja koje okuplja oko 70 članova.

Autor filma je novinar Ratko Bogosavac, a u realizaciji su mu pomogli Željko Ignjatić, predsjednik udruženja, Tomo Božić, administrator udruženja, Nebojša Ilić i Milorad Đenić, pčelari, najstariji član udruženja Čedo Krčmar, kao i prvi osnivač i predsjednik udruženja Ranko Mačinković.

Чланска карта Удружења Кошница
Članska karta Udruženja Košnica

Značajno mjesto u filmu zauzela je i Mara Mitrić, žena pčelar, koja bilježi zapažene uspjehe u ovoj djelatnosti.

Prezentaciju svih članova udruženja u okviru filma zajedno su uradili Nemanja i Božidar Ignjatić, uz učešće Filipa Lazića i Luke Bajića, čime je kompletirana sveobuhvatna slika rada udruženja.

Film je dostupan na JuTjubu i može se pronaći pretragom naziva Udruženja pčelara "Košnica" Srbac.

pčelarstvo

pčelari

Srbac

