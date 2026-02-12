Medicinska sestra otkrila šta pacijenti najčešće kažu pred smrt

Tema posljednjih trenutaka života oduvijek je budila radoznalost, strah i brojna pitanja na koja ni medicina ni nauka nemaju uvek jasan odgovor. Iskustva ljekara i medicinskih sestara, koji su svakodnevno uz najteže bolesnike, često otvaraju prostor za razmišljanje ne samo o fizičkoj smrti, već i o psihološkim i duhovnim aspektima umiranja.

Takvu raspravu na društvenim mrežama pokrenulo je svjedočenje jedne medicinske sestre sa odjeljenja intenzivne njege, koja je podijelila šta pacijenti često govore neposredno prije smrti.

Fudbal Prijetnje: Navijači Željezničara nikad sramotnije skandirali

Medicinska sestra sa odjeljenja intenzivne njege izazvala je lavinu emocija i zabrinutost na društvenim mrežama otkrivajući, kako tvrdi, šta joj pacijenti govore neposredno prije nego što umru. Njeno svjedočenje, koje je objavljeno u videu-snimku i brzo postalo viralno, otvorilo je diskusiju o duhovnoj dimenziji smrti i ljudskog postojanja.

Korisnica po imenu Kirsti Rob, koja kaže da već četiri godine radi kao medicinska sestra na intenzivnoj njezi, rekla je da "svaka osoba koja umire kaže potpuno istu stvar". Kako je opisala u videu koji je postavila na TikTok, njeni pacijenti kažu: "Možete li, molim vas, reći mojoj porodici da ih volim? Ne osjećam se dobro. Znam da ću umrijeti."

Prema njenim riječima, ljudi znaju da im je kraj blizu zbog mentalne promjene koju, kako je rekla, "niko ne može da objasni". Naglasila je da vitalni znaci pacijenta mogu biti stabilni i da se njihova klinička slika možda nije promijenila, a da nema ničega što ukazuje na neposrednu opasnost da će ih to ubiti. Ipak, kako je tvrdila, u svakom slučaju, bez obzira na početni razlog za prijem u bolnicu, ovi pacijenti na kraju umiru.

Hronika U stanu pronađeno tijelo muškarca: Sumnja se da je preminuo prije tri mjeseca

Kirsti Rob je rekla da bez obzira na to koji se lijekovi daju, koje se mjere predostrožnosti preduzimaju ili koje se medicinske procedure sprovode, "u trenutku kada se dogodi ova unutrašnja promjena, kada duh 'vikne' i kaže osobi 'imaš još jednu šansu, ovo je tvoja posljednja', tada ona uvijek umire", rekla je, briznuvši u plač tokom snimka. Zatim je upozorila svoje pratioce, pozivajući ih da prestanu da se "igraju" sa svojim životima i da se fokusiraju na njihovo dublje značenje.

"Svi smo se zapleli u sve te gluposti... i razumijem to, jer me ponekad uvlači", rekla je. Naglasila je da život „nije namijenjen da bude beskrajna potraga za stvarima“, već "da se doživi, cijeni i istražuje", dodajući da "vaš duh zna da ste povezani sa nečim dubljim od onoga što nam je rečeno".

Društvo Veći dio Krajine ostaje bez električne energije

Video je izazvao burne reakcije drugih korisnika na platformi, a nekoliko njih je reklo da su imali slična iskustva. "Kao bivša medicinska sestra hospisa, u pravu je", napisao je jedan korisnik, dok je drugi komentarisao da se „o duhovnosti u zdravstvu ne govori toliko koliko bi trebalo".