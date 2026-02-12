Logo
Rođeni u ovim znakovima neka se pripreme: Čeka ih težak period

Krstarica

12.02.2026

Рођени у овим знаковима нека се припреме: Чека их тежак период
Da li ste ikada imali osjećaj da vam sve ide nizbrdo, iako ste se trudili da držite sve pod kontrolom? E, pa, za tri znaka horoskopa predstoji upravo takav period. Nije kraj svijeta, ali zahtijeva oprez, planiranje i malo strpljenja.

Rak – Emocije na ivici eksplozije

Rakovima februar donosi emotivne turbulencije. Sitnice mogu prerasti u velike sukobe, a nesporazumi s dragim ljudima biće češći nego inače. Ako se osjetite preplavljeno, sjetite se – pauza nije luksuz, već nužnost.

Рашо Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Pobjeda Karana - dokaz da su građani spremni da brane Srpsku

Praktičan savjet: Prije nego što reagujete impulsivno, duboko udahnite i zapišite svoja osjećanja. Ponekad papir bolje razumije nego osoba do koje vam je stalo.

Vaga – Finansijski stres vreba

Vage, pripremite se na male nepredviđene troškove. Februar može donijeti situacije koje će testirati vašu finansijsku disciplinu. Ali hej, to je lekcija – ne katastrofa. Osjećaj nesigurnosti neće trajati vječno.

Praktičan savjet: Napravite „rezervni plan“ za neplanirane izdatke. Mali koraci sada štite vas od velikih problema kasnije.

zajednicke institucije

BiH

Hoće li BiH ponovo na sivu listu Manivala?

Škorpija – Radni izazovi i pritisak

Škorpije će osjetiti teret posla jače nego inače. Rokovi, odgovornosti, zahtjevi… sve može djelovati preteško. Ali znate šta? Ovo je prilika da pokažete koliko ste istrajni i fokusirani.

Praktičan savjet: Organizujte dan po prioritetima i nemojte preuzimati više nego što realno možete da završite. Granice su zdrave.

Taksi

Srbija

Taksista doživio infarkt tokom vožnje: Zakucao se u dva automobila, pa udario u banderu

Težak februar nije kazna – već možda i prilika da ojačate. Rak, Vaga i Škorpija, ovo je mjesec koji testira vašu strpljivost, planiranje i kontrolu emocija. Ako ostanete fokusirani i pažljivi, iza izazova vas čeka lekcija i iskustvo koje će vam koristiti mjesecima. Zapamtite – nesreća je često samo maska iza koje se krije rast.

Horoskop

astrologija

