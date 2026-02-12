Rođeni u ovim znakovima neka se pripreme: Čeka ih težak period

Izvor:
Krstarica
12.02.2026
19:25
Komentari:0
Da li ste ikada imali osjećaj da vam sve ide nizbrdo, iako ste se trudili da držite sve pod kontrolom? E, pa, za tri znaka horoskopa predstoji upravo takav period. Nije kraj svijeta, ali zahtijeva oprez, planiranje i malo strpljenja.
Rakovima februar donosi emotivne turbulencije. Sitnice mogu prerasti u velike sukobe, a nesporazumi s dragim ljudima biće češći nego inače. Ako se osjetite preplavljeno, sjetite se – pauza nije luksuz, već nužnost.
Republika Srpska
Kovačević: Pobjeda Karana - dokaz da su građani spremni da brane Srpsku
Praktičan savjet: Prije nego što reagujete impulsivno, duboko udahnite i zapišite svoja osjećanja. Ponekad papir bolje razumije nego osoba do koje vam je stalo.
Vage, pripremite se na male nepredviđene troškove. Februar može donijeti situacije koje će testirati vašu finansijsku disciplinu. Ali hej, to je lekcija – ne katastrofa. Osjećaj nesigurnosti neće trajati vječno.
Praktičan savjet: Napravite „rezervni plan“ za neplanirane izdatke. Mali koraci sada štite vas od velikih problema kasnije.
BiH
Hoće li BiH ponovo na sivu listu Manivala?
Škorpije će osjetiti teret posla jače nego inače. Rokovi, odgovornosti, zahtjevi… sve može djelovati preteško. Ali znate šta? Ovo je prilika da pokažete koliko ste istrajni i fokusirani.
Praktičan savjet: Organizujte dan po prioritetima i nemojte preuzimati više nego što realno možete da završite. Granice su zdrave.
Srbija
Taksista doživio infarkt tokom vožnje: Zakucao se u dva automobila, pa udario u banderu
Težak februar nije kazna – već možda i prilika da ojačate. Rak, Vaga i Škorpija, ovo je mjesec koji testira vašu strpljivost, planiranje i kontrolu emocija. Ako ostanete fokusirani i pažljivi, iza izazova vas čeka lekcija i iskustvo koje će vam koristiti mjesecima. Zapamtite – nesreća je često samo maska iza koje se krije rast.
BiH
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h21
Fudbal
2 h0
Zanimljivosti
5 h0
Zanimljivosti
6 h0
Zanimljivosti
12 h0
Zanimljivosti
13 h0
Najnovije
Najčitanije
21
38
21
33
21
27
21
24
21
17
Trenutno na programu