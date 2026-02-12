Logo
Malo vjerovatno da će preživjeti noć: Bolne riječi majke male Maje

ATV

12.02.2026

21:38

0
Маја Гебала
Foto: Privatna arhiva

Djevojčica Maja Gebala (12), koju je transrodni strijelac Džesi Van Rutselar (18) upucala u glavu i vrat u školi u Kanadi, prkosila je ljekarskim očekivanjima i preživjela noć.

Međutim, njena skrhana majka Sia Edmonds upozorava da, i ako se desi čudo i uspije da se oporavi, njen kvalitet života će biti veoma loš.

Игор Радојичић

Republika Srpska

Igor Radojičić doživio saobraćajnu nezgodu

Mala Maja je jedna od najmanje 25 đaka i nastavnika koje je Rutselar upucala u školi u Tambler Ridžu. U masakru koji se smatra drugom najsmrtonosnijom pucnjavom u Kanadi, stradalo je 9 osoba, uključujući i napadačicinu majku i brata, ali i nju samu koji je poslije krvavog pira izvršila samoubistvo.

Majka djevojčice je u srijedu, 11. februara, prenijela riječi ljekara iz dječije bolnice u Vankuveru koji su upozorili da je njeno “oštećenje mozga preveliko” da bi mogla da se oporavi i da je malo vjerovatno da će Maja preživjeti noć.

Tinejdžerka je, međutim, prkosila svim izgledima, piše “Dejli mejl”.

Međutim, bitka nije gotova, naprotiv.

Млади полицајци спасили живот суграђанину

Gradovi i opštine

Heroji: Mladi policajci iz Prnjavora spasili život sugrađaninu

Sia Edmonds, koja je stalno uz kćerku u zdravstvenoj ustanovi, podijelila je srceparajuće vijesti.

"Kažu mi da će, ako preživi, morati da se hrani preko sonde i da će morati da ima stalnu njegu. Okrutno je, ali oni je ne poznaju kao ja", napisala je Edmondsova.

Kanada

Pucnjava

