Poledica napravila haos: Poginule 3 osobe, više njih povrijeđeno

Tri osobe su poginule, a najmanje 11 je povrijeđeno u nizu saobraćajnih nesreća izazvanih poledicom na auto-putu A44 u blizini Paderborna, u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, saopštila je njemačka policija.
Nesreće su se dogodile rano jutros između petlji Marsberg i Lihtenau u okrugu Paderborn, objavio je "Špigel".
Ledena kiša i ekstremna poledica danas su izazvale probleme na putevima u zapadnoj Donjoj Saksoniji i sjevernim dijelovima Sjeverne Rajne-Vestfalije.
Policija je zabilježila nekoliko stotina saobraćajnih nezgoda i opisala stanje na putevima kao "katastrofalno".
Zbog opasnih uslova, nastava je obustavljena u gradu Osnabriku, kao i u okruzima Grafšaft Benthajm, Emsland i Fehta.
Lokalne vlasti su saopštile da bezbijedan prevoz učenika ne može da bude garantovan.
Njemačka meteorološka služba izdala je upozorenje na kišu koja može da stvori poledicu, posebno u područjima zapadno od rijeke Vezer.
Prema policiji u Osnabriku, od jutros se dogodilo nekoliko stotina nesreća na području od Teutoburške šume do Istočnofrizijskih ostrva.
Većina nezgoda završila se sa materijalnom štetom, ali je bilo i lakše povrijeđenih.
Građanima je savjetovano da ostanu kod kuće ukoliko je to moguće.
Teški uslovi zabilježeni su i u okrugu Oldenburg, uključujući oblasti Vildeshauzen, Grosenkneten i Alhorn, kao i na auto-putu A1, gdje su saobraćaj usporavale brojne nezgode i blokade, uključujući kamione.
Javni gradski prevoz u Osnabriku bio je privremeno uglavnom obustavljen, a zoološki vrt u Nordhornu zatvoren.
