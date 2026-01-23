Logo
Poledica napravila haos: Poginule 3 osobe, više njih povrijeđeno

Izvor:

Tanjug

23.01.2026

12:24

Поледица направила хаос: Погинуле 3 особе, више њих повријеђено
Tri osobe su poginule, a najmanje 11 je povrijeđeno u nizu saobraćajnih nesreća izazvanih poledicom na auto-putu A44 u blizini Paderborna, u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, saopštila je njemačka policija.

Nesreće su se dogodile rano jutros između petlji Marsberg i Lihtenau u okrugu Paderborn, objavio je "Špigel".

Ledena kiša i ekstremna poledica danas su izazvale probleme na putevima u zapadnoj Donjoj Saksoniji i sjevernim dijelovima Sjeverne Rajne-Vestfalije.

Policija je zabilježila nekoliko stotina saobraćajnih nezgoda i opisala stanje na putevima kao "katastrofalno".

Zbog opasnih uslova, nastava je obustavljena u gradu Osnabriku, kao i u okruzima Grafšaft Benthajm, Emsland i Fehta.

Lokalne vlasti su saopštile da bezbijedan prevoz učenika ne može da bude garantovan.

Njemačka meteorološka služba izdala je upozorenje na kišu koja može da stvori poledicu, posebno u područjima zapadno od rijeke Vezer.

Prema policiji u Osnabriku, od jutros se dogodilo nekoliko stotina nesreća na području od Teutoburške šume do Istočnofrizijskih ostrva.

Većina nezgoda završila se sa materijalnom štetom, ali je bilo i lakše povrijeđenih.

Građanima je savjetovano da ostanu kod kuće ukoliko je to moguće.

Teški uslovi zabilježeni su i u okrugu Oldenburg, uključujući oblasti Vildeshauzen, Grosenkneten i Alhorn, kao i na auto-putu A1, gdje su saobraćaj usporavale brojne nezgode i blokade, uključujući kamione.

Javni gradski prevoz u Osnabriku bio je privremeno uglavnom obustavljen, a zoološki vrt u Nordhornu zatvoren.

Njemačka

nevrijeme

