U Republici Srpskoj u 2024. godini sklopljeno je 5.096 brakova, što je za 375 manje nego prethodne godine, navodi se u najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Pad broja brakova, ali stopa i dalje iznad prosjeka EU.

Mladoženje se žene u prosjeku sa 32,6, nevjeste sa 29,7 godina.

Sve izraženiji trend odgađanja braka.

Nevjeste znatno mlađe od mladoženja.

Više od 85 odsto brakova između državljana BiH.

Ističu, da iako je stopa bračnosti i dalje iznad prosjeka Evropske unije, podaci jasno pokazuju da građani sve kasnije donose odluku o stupanju u brak.

"Prosječna starost mladoženja i nevjesta je u porastu, a odgađanje braka postaje sve izraženiji trend. Prosječna starost pri sklapanju braka za mladoženju iznosila je 32,6 godina i u odnosu na prethodnu godinu je povećana za 0,3 godine. Ukupna prosječna starost nevjeste pri sklapanju braka u odnosu na prethodnu godinu je povećana za 0,4 godine i iznosi 29,7 godina", kazali su iz Republičkog zavoda za statistiku.

Pojašnjavaju da nevjeste u Republici Srpskoj ranije sklapaju brak od mladoženja. U starosti 15 do 19 godina, brak je sklopila 191 nevjesta, dok je u istoj starosnoj grupi brak sklopilo 26 mladoženja.

"Najveći broj brakova sklopljen je između mladoženja i nevjesta sa državljanstvom Bosne i Hercegovine. Ukupan broj brakova gd‌je nevjesta i mladoženja imaju državljanstvo BiH iznosio je 4.385 ili oko 86 odsto", zaključili su iz Zavoda, prenose Nezavisne.