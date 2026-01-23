Logo
Large banner

Upozorenje zbog obilnih padavina u nedjelju

Izvor:

ATV

23.01.2026

09:36

Komentari:

0
Упозорење због обилних падавина у недјељу
Foto: Pixabay

Zbog očekivanih obilnih padavina u nedjelju, 25. januara, za dijelove BiH izdato je crveno upozorenje, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Upozorenje je izdato za Hercegovinu, te centralne, jugozapadne i jugoistočne dijelove zemlje u periodu od nedjelje ujutro pa do ponedjeljka.

vatrogasci

Banja Luka

U Banjaluci gorio dimnjak, krov i kontejner

U navedenom periodu očekuje se od 40 do 80 litara padavina po metru kvadratnom.

Stanovištvu se savjetuje da u ovakvim okolnostima bude spremno da zaštititi sebe i imovinu.

Болови стомак менструација

Zdravlje

Imate mučninu svako jutro, a niste trudni? Otkrijte pet mogućih razloga

Mogući su plavljenje imovine i saobraćajnih mreža, kao i poremećaji u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama.

Podijeli:

Tagovi:

obilne padavine

Upozorenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Примопредаја у новој Влади Српске МТТ

Republika Srpska

Puhovac preuzeo dužnost ministra trgovine i turizma Srpske

2 h

3
Vic

Vicevi

Vic dana: Motor i vrabac

3 h

0
Квар искључио бесплатан телефонски број за полицију у Гламочу

BiH

Kvar isključio besplatan telefonski broj za policiju u Glamoču

3 h

0
Четворо опљачкано у Братунцу, ухапшени мјештани

Hronika

Četvoro opljačkano u Bratuncu, uhapšeni mještani

3 h

0

Više iz rubrike

Данас мало топлије него претходних дана

Društvo

Danas malo toplije nego prethodnih dana

3 h

0
Беба дијете

Društvo

Srpska bogatija za 23 bebe

4 h

0
Спашавање из снијега

Društvo

Državljani Hrvatske ostali zaglavljeni na planini u automobilu: Pogledajte akciju spasavanja

4 h

0
Смањите брзину: Магла и поледица отежавају вожњу

Društvo

Smanjite brzinu: Magla i poledica otežavaju vožnju

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

14

Zbog problema sa grijanjem u trebinjskim srednjim školama skraćeni časovi

12

03

Ako svakog dana pojedete jednu mandarinu, organizam će se preporoditi

11

50

Evo kako da za 5 minuta oslobodite memoriju i ubrzate telefon

11

47

Sve izraženiji trend odgađanja braka

11

36

Objavljene nove cijene goriva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner