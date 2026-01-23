Upozorenje zbog obilnih padavina u nedjelju

Izvor:
ATV
23.01.2026
09:36
Komentari:0
Zbog očekivanih obilnih padavina u nedjelju, 25. januara, za dijelove BiH izdato je crveno upozorenje, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod.
Upozorenje je izdato za Hercegovinu, te centralne, jugozapadne i jugoistočne dijelove zemlje u periodu od nedjelje ujutro pa do ponedjeljka.
Banja Luka
U Banjaluci gorio dimnjak, krov i kontejner
U navedenom periodu očekuje se od 40 do 80 litara padavina po metru kvadratnom.
Stanovištvu se savjetuje da u ovakvim okolnostima bude spremno da zaštititi sebe i imovinu.
Zdravlje
Imate mučninu svako jutro, a niste trudni? Otkrijte pet mogućih razloga
Mogući su plavljenje imovine i saobraćajnih mreža, kao i poremećaji u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama.
Najnovije
Najčitanije
12
14
12
03
11
50
11
47
11
36
Trenutno na programu