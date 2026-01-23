Logo
Large banner

Puhovac preuzeo dužnost ministra trgovine i turizma Srpske

Izvor:

ATV

23.01.2026

09:22

Komentari:

3
Примопредаја у новој Влади Српске МТТ
Foto: Ustupljena fotografija

U prostorijama Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske je danas obavljena primopredaja dužnosti između bivšeg ministra trgovine i turizma Republike Srpske Denisa Šulića i novoizabranog ministra Neda Puhovca.

Šulić je čestitao Puhovcu na izboru, poželio mu uspjeh u radu i upoznao ga sa prethodno realizovanim aktivnostima u resoru trgovine i turizma i postavljenim planovima i ciljevima za naredni period.

Телефон

BiH

Kvar isključio besplatan telefonski broj za policiju u Glamoču

Šulić je istakao da su u proteklom periodu realizovane značajne aktivnosti usmjerene na uređenje sektora trgovine, turizma i ugostiteljstva, a poseban akcenat stavljen je na unapređenje pravnog okvira, suzbijanje sive ekonomije i jačanje saradnje s poslovnom zajednicom, sektorskim udruženjima i udruženjima zaštitu potrošača.

Puhovac se zahvalio Šuliću na dosadašnjem radu i zalaganju i istakao da će uložiti maksimalne napore u nastavak svih započetih aktivnosti ovog ministarstva i dalje unapređenje uslova poslovanja u ovom sektoru, promociju turističke ponude Republike Srpske i zaštitu potrošača i životnog standarda građana u okviru resornih nadležnosti.

Podijeli:

Tagovi:

Denis Šulić

Vlada Republike Srpske

Ministarstvo trgovine i turizma

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

Четворо опљачкано у Братунцу, ухапшени мјештани

Hronika

Četvoro opljačkano u Bratuncu, uhapšeni mještani

3 h

0
Потпуни застој на ауто-путу: На истом мјесту чак четири удеса

Hronika

Potpuni zastoj na auto-putu: Na istom mjestu čak četiri udesa

3 h

0
Шта је ЦРП и која вриједност је нормална?

Zdravlje

Šta je CRP i koja vrijednost je normalna?

3 h

0
Ако патите од несанице, послужите се овим бакиним триком: Спаваћете као беба

Savjeti

Ako patite od nesanice, poslužite se ovim bakinim trikom: Spavaćete kao beba

3 h

0

Više iz rubrike

Нова Влада Републике Српске

Republika Srpska

Vlada Srpske zvanično stupa na dužnost

5 h

1
Млијеко

Republika Srpska

Podsticaji neće biti umanjeni, pravilnik će biti utvrđen za desetak dana

16 h

0
Цијене лете у небо - гдје је граница?

Republika Srpska

Cijene lete u nebo - gdje je granica?

17 h

5
Црква

Republika Srpska

U dolini Neretve ni mrtvi nemaju mira, napad na imovnu SPC

17 h

11

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

14

Zbog problema sa grijanjem u trebinjskim srednjim školama skraćeni časovi

12

03

Ako svakog dana pojedete jednu mandarinu, organizam će se preporoditi

11

50

Evo kako da za 5 minuta oslobodite memoriju i ubrzate telefon

11

47

Sve izraženiji trend odgađanja braka

11

36

Objavljene nove cijene goriva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner