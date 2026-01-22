U dolini Neretve ni mrtvi nemaju mira, napad na imovnu SPC

Tokom takozvane harmonizacije zemljišnih knjiga i katastra, Opštinski sud u Mostaru upisao je „državu" kao vlasnika dva pravoslavna groblja u Vrapčićima – groblja Kraljevina sa kapelom i groblja Podvornica sa crkvom – Isto to, desilo se i sa crkvom u naselju Čelebići kod Konjica.

U katastarskim evidencijama kao posjednik jasno je navedena Srpska pravoslavna crkvena opština Mostar. Iz medija su, kažu saznali. Ne iz suda. Niti iz zvaničnog poziva.

,,Nisu nas pozvali. Tako da u tom smislu postoji zabrinutost da kako tek ljudi koji ne žive danas u Mostaru koji su odselili odavde, šta je sa njihovom imovinom? Koliko je tu zemlje, imovine koja će biti prepisana na nekog drugog kao vlasnika?’’, rekao je Duško Kojić , starješina Saborne crkve u Mostaru.

,,Kako to drugačije nazvati nego otimanje, ili oduzimanje, možda blaže rečeno. Šta je onda sljedeće? Ne samo da je oduzeta imovina SPC, nego i fizičkih lica. Znači, svi mi smo u problemu i više ne znamo šta posjedujemo u Mostaru’’, rekao je Velibor Milivojević, bivši zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Mostar.

Upis je izvršio sudski referent Meadin Balavac. Isti onaj koji je ranije, u postupku harmonizacije, bez problema kao vlasnika džamije u Vrapčićima upisao Medžlis Islamske zajednice Mostar. Nije ovo izolovan slučaj, niti administrativna greška, stav je Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.

,,Srbi su imali jedan korektan odnos prema tom postupku. Vjerovali su da neće doći do zloupotrebe. Cilj harmonizacije i jeste da se stvarno stanje na terenu prenese u gruntovnicu kao realno, činjenično stanje. Međutim, ovdje je crkva najviše napadnuta. Crkva nije nešto što je došlo 30, 50, 70 godina. To su groblja stara po 200 godina’’, kaže Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.

Vlast i opozicija složni u jednom. Imovina je crvena linija koja se ne smije preći. Pripada entitetima. Imamo dovoljno ruku da je odbranimo.

,,Ovaj zakon koji je trenutno u proceduri, mislim da jasno da on neće proći glasanje i da ćemo mi svi iz Republike Srpske biti protiv i biće dovoljno ruku da on obori'', kaže Mira Pekić, šef Kluba SDS-a-PDP-a-Liste za pravdu i red.

,,Ovđe je očigledno da Srbi i mrtvi i crkva u Federaciji smeta. Očigledno da oni pokušavaju da kroz mogu slobodno kažem neke igrarije da je otmu od naroda i knjiže na ono što narod ne želi. I ono što je neustavno i van Dejtona, a to je BiH’’, kaže Milorad Kojić, poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Ozbiljan presedan, tako to vidi struka. Ne pozivaju se zainteresovane strane u postupku. Ne pozivaju se ni vlasnici. Zato oni pozivaju Srbe koji su živjeli ili žive u FBiH da se raspitaju oko svoje imovine.

,,Vlasništvo mogu izgubiti svi oni koji su bili raniji vlasnici. Kako? Može kao neko pretpostavljeno vlasništvo, ko je mogao dokazati da je znao da je vlasnik, ali nije. Bilo da se radi o vjerskim objektima, privrednim subjektima ili fizičkim licima'', kaže Milan Petković, advokat.

Srbi ogorčeni i uplašeni. Pitaju ako se uzima zemlja mrtvima, šta sutra čeka žive? Nije ovo bitka za zemlju. Borbu vode za pravo da preci počivaju tamo gdje su ih sahranili. Ako ni grob više nije siguran – pitanje je šta je sljedeće?