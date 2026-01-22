Logo
Stevandić: Sad kuknjava sa predviđenih mjesta može da počne

Izvor:

ATV

22.01.2026

16:01

Komentari:

2
Стевандић: Сад кукњава са предвиђених мјеста може да почне
Foto: ATV

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić čestitao je izbor nove Vlade Republike Srpske nakon što je u Službenom glasniku objavljena odluka o izboru Vlade.

Влада Републике Српске-19012026

Republika Srpska

U Službenom glasniku objavljene odluke o izboru Vlade Srpske

- Upravo. Samo Minić je predsjednik nove Vlade Republike Srpske a on i članovi kabineta - ministri, su upravo izašli u novom broju Službenog glasnika. A sad kuknjava sa predviđenih mjesta može da počne. Čestitke - napisao je Stevandić.

Tagovi:

Službeni glasnik Srpske

Nenad Stevandić

Vlada Republike Srpske

