Stevandić: Sad kuknjava sa predviđenih mjesta može da počne

22.01.2026
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić čestitao je izbor nove Vlade Republike Srpske nakon što je u Službenom glasniku objavljena odluka o izboru Vlade.
U Službenom glasniku objavljene odluke o izboru Vlade Srpske
- Upravo. Samo Minić je predsjednik nove Vlade Republike Srpske a on i članovi kabineta - ministri, su upravo izašli u novom broju Službenog glasnika. A sad kuknjava sa predviđenih mjesta može da počne. Čestitke - napisao je Stevandić.
Upravo.— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) January 22, 2026
Samo Minić je predsjednik nove vlade Republike Srpske a on i članovi kabineta- ministri, su upravo izašli u novom broju Službenog glasnika.
A sad kuknjava sa predviđenih mjesta može da počne.
Čestitke. pic.twitter.com/WaxkB7FLXJ
