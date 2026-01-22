Stevandić: Sad kuknjava sa predviđenih mjesta može da počne

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić čestitao je izbor nove Vlade Republike Srpske nakon što je u Službenom glasniku objavljena odluka o izboru Vlade.

Republika Srpska U Službenom glasniku objavljene odluke o izboru Vlade Srpske

- Upravo. Samo Minić je predsjednik nove Vlade Republike Srpske a on i članovi kabineta - ministri, su upravo izašli u novom broju Službenog glasnika. A sad kuknjava sa predviđenih mjesta može da počne. Čestitke - napisao je Stevandić.