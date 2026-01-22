Rusija testira novi lijek sličan preparatu za liječenje Hočkinovog limfoma

Ruska biotehnološka kompanija „Biokad“ započela je kliničko ispitivanje lijeka sličnog inovativnom preparatu za liječenje Hočkinovog limfoma, saopštila je pres-služba kompanije.

„'Biokad' je objavio početak I faze kliničkog ispitivanja BCD-283-1, biološkog lijeka sličnog preparatu za liječenje recidiviranog i refraktornog klasičnog Hočkinovog limfoma. Ispitivanje se sprovodi u Rusiji i Belorusiji i ima za cilj proširenje pristupa pacijenata savremenoj ciljanoj terapiji“, navodi se u saopštenju.

Kliničko ispitivanje BCD-283-1 je multicentralno ispitivanje I faze, čiji je cilj da se potvrdi biološka sličnost preparata u odnosu na originalni brentuksimab vedotin.

„BCD-283 je biološki sličan modernom lijeku protiv raka koji se koristi za liječenje Hočkinovog limfoma i nekih drugih vrsta limfoma. Ovi lijekovi se smatraju ciljanim terapijama, što znači da djeluju specifično ciljajući tumorske ćelije“, dodaje „Biokad“.

Hočkinov limfom spada u rijetke onkohematološke bolesti. U Rusiji se sa dijagnozom Hočkinovog limfoma svake godine suočavaju hiljade ljudi — bolest se javlja kod približno 2,2 osobe na 100.000 ljudi, ističe „Biokad“.

Može se javiti u bilo kom uzrastu, ali se najčešće dijagnostikuje kod mladih ljudi starosti od 16 do 35 godina. Približno 10-30 odsto pacijenata doživi recidiv ili bolest pređe u refraktorni tok, zaključili su u kompaniji.

