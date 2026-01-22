Logo
Djevojka tužila četiri velike društvene mreže zbog uticaja na mentalno zdravlje

22.01.2026

15:22

Komentari:

0
Kompanija Snep, vlasnik Snepčeta, postigla je nagodbu u tužbi vezanoj za zavisnost od društvenih mreža, samo nekoliko dana prije početka značajnog suđenja u Los Anđelesu.

Uslovi nagodbe nisu objavljeni, a vijest su otkrili advokati na ročištu u Višem sudu Kalifornije, nakon čega je Snep rekao za Bi-Bi-Si da su strane „zadovoljne što su uspele da riješe ovo pitanje sporazumno“, izvještava Bi -Bi-Si .

Ostali tuženi u slučaju, Meta (vlasnica Instagrama), BajtDens (vlasnik TikToka) i Alfabet (vlasnik Jutjuba), nisu postigli nagodbu. Tužiteljka, devetnaestogodišnja žena identifikovana inicijalima KGM, tvrdi da ju je algoritamski dizajn platforme učinio zavisnom i negativno uticao na njeno mentalno zdravlje.

Pošto nije postignut sporazum sa ostalim stranama, suđenje protiv preostale trojice optuženih se nastavlja, a početak izbora porote zakazan je za 27. januar. Očekuje se da će izvršni direktor kompanije Meta, Mark Zakerberg, svjedočiti na suđenju, a do jučerašnjeg sporazuma, na listi svjedoka bio je i izvršni direktor kompanije Snep, Evan Špigel.

„Nismo odgovorni za depresiju ili poremećaje u ishrani“

Meta, TikTok i Alfabet nisu odgovorili na zahtjeve Bi-Bi-Sija za komentar o nagodbi. Snep ostaje optuženi u drugim, objedinjenim slučajevima koji se odnose na zavisnost od društvenih medija. Ovi pažljivo praćeni slučajevi mogli bi da dovedu u pitanje pravnu teoriju koju su kompanije društvenih medija do sada koristile da bi se zaštitile od odgovornosti.

Instagram

Nauka i tehnologija

Milioni ljudi dobili isto upozorenje od Instagrama: Imate razlog za brigu!

Oni dugo tvrde da ih Član 230 Zakona o pristojnosti u komunikacijama iz 1996. godine štiti od odgovornosti za sadržaj koji objavljuju treće strane na njihovim platformama. Međutim, tužioci tvrde da su platforme dizajnirane na način koji korisnike čini zavisnim.

Oni to rade kroz izbore koji utiču na njihove algoritme i obavještenja. Kompanije društvenih medija su rekle da dokazi tužilaca nisu dovoljni da dokažu da su odgovorni za štete poput depresije i poremećaja u ishrani.

društvene mreže

tužba

