Милиони људи добили исто упозорење од Инстаграма: Имате разлог за бригу!

Курир
12.01.2026
Милиони Инстаграм корисника добили су неочекиване мејлове за ресетовање лозинке након техничког проблема повезаног са АПИ инцидентом из 2024. године. Инстаграм наводи да су налози безбедни и да корисници могу да игноришу ове мејлове, упркос извештајима о продаји повезаних података на дарк вебу.
Многи корисници Инстаграма су недавно пријавили да су добили неочекиване мејлове за ресетовање лозинке, што је изазвало збуњеност и забринутост. Поруке су стигле без икакве радње са њихове стране, што је указивало да се у позадини дешава нешто неуобичајено.
Према коментарима који су се брзо појавили на Redditu, ово искуство није било изоловано. Бројни корисници су подијелили слична запажања, што указује на шири проблем, а не на појединачне потешкоће са налозима.
Компанија за сајбер-безбједност Malwarebytes идентификовала је забрињавајући развој догађаја на дарк вебу: скуп података који наводно садржи информације повезане са 17,5 милиона Инстаграм налога понуђен је на продају. Наводи се да подаци укључују физичке адресе, бројеве телефона, имејл адресе и друге личне информације повезане са налозима.
Malwarebytes редовно прати подземна тржишта на којима се продају украдени или процурјели подаци. На основу својих налаза, компанија сматра да је овај скуп података повезан са АПИ проблемом из 2024. године, који је вјероватно омогућио нападачу да извуче информације из Инстаграма.
Информације које је открио Malwarebytes изгледа да су повезане са рањивошћу у АПИ-ју, која је могла бити искоришћена за приступ подацима везаним за корисничке налоге. Иако су се ти подаци појавили ван званичних канала, њихов обим је привукао значајну пажњу стручњака за сајбер-безбједност.
Појављивање ових информација на дарк вебу поклопило се са порастом броја мејлова за ресетовање лозинке, због чега су многи корисници почели да страхују од компромитовања налога. Међутим, тачна веза између ова два догађаја у почетку није била јасна.
У свјетлу ових извјештаја, корисницима је савјетовано да одмах предузму мјере како би заштитили своје налоге. Међу препорученим корацима били су промјена лозинке, укључивање двофакторске аутентификације и провјера укупног присуства на друштвеним мрежама.
Неки савјети су ишли и корак даље, препоручујући трајно брисање налога на друштвеним мрежама на свим платформама. Иако такве мјере можда нису неопходне за све, оне одражавају појачану забринутост због изложености личних података.
У тренутку када су се извјештаји појавили, Инстаграм није објавио званично саопштење поводом ситуације. Одсуство непосредног појашњења додатно је појачало забринутост корисника, док су се спекулације шириле интернетом.
Касније, у 9:30 по источноамеричком времену, портпарол Инстаграма је одговорио наводећи да је компанија исправила проблем који је омогућио екстерној страни да захтјева слање мејлова за ресетовање лозинке за неке кориснике. Према наводима Инстаграма, није дошло до пробијања њихових система, налози остају безбједни, а корисници могу слободно да игноришу ове мејлове. Компанија се такође извинила због евентуалне забуне.
