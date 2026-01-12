Logo
Large banner

Милиони људи добили исто упозорење од Инстаграма: Имате разлог за бригу!

Извор:

Курир

12.01.2026

12:23

Коментари:

0
Милиони људи добили исто упозорење од Инстаграма: Имате разлог за бригу!
Фото: Pexels

Милиони Инстаграм корисника добили су неочекиване мејлове за ресетовање лозинке након техничког проблема повезаног са АПИ инцидентом из 2024. године. Инстаграм наводи да су налози безбедни и да корисници могу да игноришу ове мејлове, упркос извештајима о продаји повезаних података на дарк вебу.

Многи корисници Инстаграма су недавно пријавили да су добили неочекиване мејлове за ресетовање лозинке, што је изазвало збуњеност и забринутост. Поруке су стигле без икакве радње са њихове стране, што је указивало да се у позадини дешава нешто неуобичајено.

Према коментарима који су се брзо појавили на Redditu, ово искуство није било изоловано. Бројни корисници су подијелили слична запажања, што указује на шири проблем, а не на појединачне потешкоће са налозима.

База података Инстаграм налога на дарк вебу

Компанија за сајбер-безбједност Malwarebytes идентификовала је забрињавајући развој догађаја на дарк вебу: скуп података који наводно садржи информације повезане са 17,5 милиона Инстаграм налога понуђен је на продају. Наводи се да подаци укључују физичке адресе, бројеве телефона, имејл адресе и друге личне информације повезане са налозима.

Kriptovalute

Економија

Криптовалуте на мети лопова: Хакери украли 2,7 милијарди долара

Malwarebytes редовно прати подземна тржишта на којима се продају украдени или процурјели подаци. На основу својих налаза, компанија сматра да је овај скуп података повезан са АПИ проблемом из 2024. године, који је вјероватно омогућио нападачу да извуче информације из Инстаграма.

Шта је сумњиви АПИ проблем могао да омогући

Информације које је открио Malwarebytes изгледа да су повезане са рањивошћу у АПИ-ју, која је могла бити искоришћена за приступ подацима везаним за корисничке налоге. Иако су се ти подаци појавили ван званичних канала, њихов обим је привукао значајну пажњу стручњака за сајбер-безбједност.

Instagram 1

Наука и технологија

Хакован Инстаграм: Угрожени подаци милиона корисника

Појављивање ових информација на дарк вебу поклопило се са порастом броја мејлова за ресетовање лозинке, због чега су многи корисници почели да страхују од компромитовања налога. Међутим, тачна веза између ова два догађаја у почетку није била јасна.

Како корисници могу да заштите налог

У свјетлу ових извјештаја, корисницима је савјетовано да одмах предузму мјере како би заштитили своје налоге. Међу препорученим корацима били су промјена лозинке, укључивање двофакторске аутентификације и провјера укупног присуства на друштвеним мрежама.

Клима

Занимљивости

Колико струје троши инвертер клима, а колико класична: Детаљна рачуница о исплативости

Неки савјети су ишли и корак даље, препоручујући трајно брисање налога на друштвеним мрежама на свим платформама. Иако такве мјере можда нису неопходне за све, оне одражавају појачану забринутост због изложености личних података.

Инстаграм се огласио поводом инцидента

У тренутку када су се извјештаји појавили, Инстаграм није објавио званично саопштење поводом ситуације. Одсуство непосредног појашњења додатно је појачало забринутост корисника, док су се спекулације шириле интернетом.

Касније, у 9:30 по источноамеричком времену, портпарол Инстаграма је одговорио наводећи да је компанија исправила проблем који је омогућио екстерној страни да захтјева слање мејлова за ресетовање лозинке за неке кориснике. Према наводима Инстаграма, није дошло до пробијања њихових система, налози остају безбједни, а корисници могу слободно да игноришу ове мејлове. Компанија се такође извинила због евентуалне забуне.

(Курир)

Подијели:

Тагови:

Инстаграм

hakerski napad

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хејли Бибер, манекенка

Сцена

Готово гола: Хејли Бибер провокативним фотографијама поново запалила Инстаграм

1 д

0
Хакован Инстаграм: Угрожени подаци милиона корисника

Наука и технологија

Хакован Инстаграм: Угрожени подаци милиона корисника

1 д

0
Ево шта више нећете моћи да радите на Инстаграму

Наука и технологија

Ево шта више нећете моћи да радите на Инстаграму

3 седм

0
Инстаграм стиже на телевизоре

Наука и технологија

Инстаграм стиже на телевизоре

3 седм

0

Више из рубрике

Мозак брзо стари у ова три кључна доба

Наука и технологија

Мозак брзо стари у ова три кључна доба

3 ч

0
На највећој пустињи на свијету температура -62°C: Нема сталних становника, а минус може да буде још већи

Наука и технологија

На највећој пустињи на свијету температура -62°C: Нема сталних становника, а минус може да буде још већи

21 ч

0
Земљу погодила снажна магнетна олуја: На "удару" су ове државе, изазвана јака поларна свјетлост

Наука и технологија

Земљу погодила снажна магнетна олуја: На "удару" су ове државе, изазвана јака поларна свјетлост

1 д

0
Хакован Инстаграм: Угрожени подаци милиона корисника

Наука и технологија

Хакован Инстаграм: Угрожени подаци милиона корисника

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

17

Влада Српске одлучила - сриједа нерадни дан

13

15

Зашто неки људи не уживају у музици?

13

11

Бањалучки суд изрекао 150 година затвора за диловање дроге!

13

06

Јача "звијер" над Русијом која ускоро долази код нас

13

04

Има 35 година, а без иједне боре, ево и како

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner