Ova navika može negativno uticati na razvoj govora vašeg djeteta

Mnogi roditelji dozvoljavaju svojoj djeci da koriste mobilne uređaje, ali je važno pratiti koliko vremena provode s njima jer ukoliko pretjerujete to može negativno uticati na njihov razvoj, između ostalog i na govor.

Bebe i mala djeca se često brže smire kada im roditelji pokažu ekran telefona ili drugih uređaja. Ekran je postao neka vrsta sredstva za smirenje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da to nije pravi način za razvoj djece i da previše vremena provedenog ispred ekrana može negativno uticati na njihov napredak.

Dok mnogi roditelji smatraju da jarke boje i pokretne slike na ekranima privlače pažnju djece, stručnjaci upozoravaju da to nije dobar način učenja. Nedavna studija je pokazala da je među djecom koja kreću u školu sve više one kojoj nedostaju osnovne vještine, poput sposobnosti govora, razumijevanja riječi i pravilnog korištenja knjiga. Istraživanje je takođe otkrilo da 32 posto djece ne može držati olovku ili bojicu zbog nedostatka mišićne snage i slabo razvijenih motoričkih sposobnosti.

Psiholog dr Aric Sigman za britanski Mirror je kazao da roditelji često koriste ekrane zbog preopterećenosti poslom i nedostatka porodične podrške.

"Učenje djece korištenju tehnologije od malih nogu nije dokazano korisnim", dodaje on.

Stručnjaci za razvoj djeteta naglašavaju da djeca trebaju naučiti kako se socijalizovati i razvijati jezičke vještine kroz interakciju s odraslima i vršnjacima, a ne kroz pasivno vrijeme provedeno pred ekranima. Ako djeca provode previše vremena ispred ekrana, bez kvalitetne interakcije s roditeljima, to može negativno uticati na njihov razvoj.

Istraživanja pokazuju, između ostalog, da su djeca zbunjena i pod stresom kada roditelji previše gledaju u svoje telefone, te da gubitak veze može imati dugoročne posljedice na dječji osjećaj sigurnosti i socijalne vještine. Iako je olakšanje kada mala djeca prestanu plakati kada dobiju mobilni uređaj, brzo propuštaju važnu priliku da nauče samoregulaciju emocija, što je ključno za njihove buduće uspješne i sretne veze.

"Roditelji bi trebali slijediti savjete Svjetske zdravstvene organizacije i ograničiti vrijeme provedeno pred ekranima za djecu mlađu od dvije godine", kaže psiholog.

Neke zemlje, poput Švedske, već su uvele jasne smjernice za roditelje. Dodaje da je najbolji poklon, umjesto da se djeci pokloni mobilni uređaj ili laptop, zapravo njihovo vrijeme i podrška za njihove mališane.