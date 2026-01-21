Koje su prednosti redovnog treninga kod kuće u zimskom periodu

Zimski period je ujedno i period kada vlada smanjena motivacija za trening, pa brojni stručnjaci savjetuju da birate trening kod kuće.

Održavanje kontinuiteta tjelesne aktivnosti je važno za očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja, a treneri navode da jednake rezultate možete postići uz trening u udobnosti vašeg doma.

Tjelesna aktivnost tokom zimskih mjeseci nije samo metoda za održavanje forme, već je važna i za jačanje imunog sistema, čime organizam postaje otporniji na sezonske prehlade i viroze, piše Healthline. Redovno vježbanje potiče metabolizam i doprinosi sprječavanju nakupljanja pretjerane tjelesne mase.

Prilikom treninga kod kuće, dolazi do poboljšanja kvalitete sna i povećanja nivoa energije, što je od važnosti u periodu kada nedostatak sunčeve svjetlosti dovodi do osjećaja umora.

Za kvalitetan trening kod kuće nije potrebna skupa oprema, niti velik prostor. Prije početka svakog treninga, ključno je da pripremite tijelo desetominutnim zagrijavanjem, nakon čega slijedi glavni dio treninga. Čučnjevi su temeljna vježba, koja aktivira mišiće nogu i stražnjice. Nakon toga sklekovi se mogu izvoditi u klasičnoj ili prilagođenoj verziji na koljenima, a usmjereni su na jačanje gornjeg dijela tijela.

Uz to, plank je vježba idealna za jačanje tijela, dok iskoraci aktiviraju mišiće nogu i unapređuju ravnotežu. Ove vježbe mogu se kombinovati kao kružni trening, pri čemu se svaka vježba izvodi u rasponu od 10 do 15 ponavljanja kroz nekoliko serija, uz kratke pauze.

Shodno činjenici da trenirate kod kuće, savjetuje se da kreirate rutinu, odnosno izvođenje treninga u isto vrijeme.