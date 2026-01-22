Ustavni sud BiH bez odluke o ustavnosti bivše Vlade Srpske

Ustavni sud BiH na današnjoj plenarnoj sjednici nije donio odluku o zahtjevu za ocjenu ustavnosti bivše Vlade Republike Srpske, a nastavak rasprave zakazan je za sutra.

Na dnevnom redu plenarne sjednice našlo se više desetina tačaka, među kojima su kao ključne izdvojene pitanje ustavnosti Vlade Republike Srpske, kao i izbor i imenovanje Upravnog odbora Radio-televizije Federacije BiH.

Iako je Ustavni sud BiH razmatrao zahtjev koji se odnosi na ustavnost Vlade Srpske, odluka po tom pitanju danas nije donesena, te je odlučeno da se rasprava nastavi sutra, kada bi javnost trebalo da bude upoznata sa stavom suda.

Podsjećanja radi, zahtjev za ocjenu ustavnosti Vlade Republike Srpske podnijela je grupa poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH 9. septembra, dan nakon što je odluka o izboru Vlade Srpske objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“. Za njih je bilo sporno što je mandatara predložio Milorad Dodik.

Narodna skupština Republike Srpske 2. septembra imenovala je novu Vladu, nakon što je za mandatara predložen Savo Minić. Prema Ustavu Republike Srpske, predsjednik Republike predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsjednika Vlade.

Iz vladajuće koalicije u Republici Srpskoj ranije je saopšteno da je postupak izbora Vlade sproveden u skladu sa Ustavom i zakonskim procedurama, te da je riječ o politički motivisanoj inicijativi usmjerenoj na osporavanje institucija Republike Srpske.

Ipak, kako bi izbjegli nove montirane procese, Minić je nedavno dao ostavku. Vršilac dužnosti predsjednika Srpske Ana Trišić Babić ponovo ga je predložila republičkom parlamentu, a Minić sastavio novu Vladu. Danas je odluka objavljena u "Službenom glasniku", te ona stupa na snagu 23. januara, prenosi Glas Srpske.