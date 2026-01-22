Logo
Broj žrtava željezničke nesreće u Španiji povećan na 45

22.01.2026

20:05

Komentari:

0
Жељезничка несрећа у Шпанији
Foto: Joan Mateu Parra/Tanjug/AP

Broj žrtava teške željezničke nesreće na jugu Španije porastao je na 45 nakon što su u olupini pronađena tijela još dva muškaraca, saopštila je regionalna vlada Andaluzije.

Smatra se da je riječ o muškarcima koji su bili na listi nestalih nakon nesreće, koja se dogodila u ned‌jelju uveče, 18. januara, kada su se dva brza voza sudarila u blizini Adamuza, prenosi Srna.

Pretraživanje olupine još traje, prenijela je agencija DPA.

Zvanični broj povrijeđenih je 123, a 31 osoba je u bolnici. Šest lica je na intenzivnoj njezi, ali niko nije u životnoj opasnosti.

Tagovi:

Španija

željeznička nesreća

