Podsticaji neće biti umanjeni, pravilnik će biti utvrđen za desetak dana

Agrarni budžet ostaje 180 miliona maraka i nije realno da tu dođe do promjena. Ipak Ministarstvo poljoprivrede nastojaće, tvrdi resorna ministarka, da poveća podsticaje jer se povećao I obim proizvodnje gotovo u svim granama poljoprivrede.

„Svakako neće biti manje, mi ćemo se truditi da bude i više i danas smo o tome razgovarali da li negdje kapitalne investicije, taj Pravilnik se donosi kasnije pa da se tu nešto uradi, kako bi tu ostalo nekih sredstava ali da svima linearno povećamo. I Ministarstvo neće dozvoliti da jedan sektor bude unaprijeđen svi moraju podjednako dobiti svi su podjednako važni“, kaže Anđelka Kuzmić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

80 % problema u našoj poljoprivredi je u direktnoj vezi sa politikama na nivou BiH, bilo da je riječ o određenim zakonskim rješenjima ili uvoznoj politici, ističe ministarka. Ne stoji, kaže, ni da je mljekarstvo na koljenima jer imamo moderne farme, povećanu proizvodnju, a dogovori sa mljekarima se poštuju. Razumije da mljekari trenutno zbog viškova mlijeka imaju problema, ali ponavlja, ne može se podržavati samo jedan sektor.

“ Ulica , protesti, zahtjevi sve je to samo određena buka I to ne donosi rješenje. Rješenja se donose u institucijama, na ovakvim sastancima”, kaže Anđelka Kuzmić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Mljekari su ogorčeni I izvjesno je da će ova godine biti značajno umanjena proizvodnje mlijeka, kaže prvi mljekar Srpske. Dodaje, kako se diže nepotrebna buka oko mljekara koji traže minimalno I preraspodjelu sredstava.

“ Preraspodijelite nam 2 miliona maraka koje ste namijenili za nabavku junica . Ko će kupovati junice kad mi prodajemo krave na svojim farmama i podrešno se predstavlja da mi postavljamo neke maksimalističke zahtjeve , da smo mi nerealni. Tražili smo samo 5 feninga dodatno da se ublaži ova kriza”, kaže Milorad Arsenić, predsjednik udruženja mljekara Republike Srpske.

To što sada prolaze mljekari, voćari su već preživjeli, pa nisu pravili probleme.Neće,kažu dozvoliti smanjenje planiranih sredstava za voćarstvo kako bi se mljekarima uvećale premije.

“ To su ljudi koji najviše uzimaju sredstava iz budžeta ,a dosta su nezadovoljni . Mi jako malo sredstava povlačimo . Najskuplja je voćarska proizvodnja u Republici Srpskoj, u kompletnom agrarnom sektoru. Od 40- 45.000 KM je 1 hektar, da proizvedete 50 tona jabuka. To niko u RS nema. Nikada nismo dizali tenziju I nešto tražili” , kaže Dragoja Dojčinović, predsjednik udruženja voćara Republike Srpske.

Narednih dana nastavljaju se pojedinačni sastanci sa poljoprivrednim proizvođačima.Pravilnik o podsticajima za razvoj poljoprivrede I sela trebalo bi da bude utvrđen za desetak dana.