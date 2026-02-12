Logo
Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 12. kolu PETICE

ATV

12.02.2026

20:07

Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија
Foto: ATV

U 12. kolu igre Loto 5, koju zajednički organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna lutrija Srbije, nije izvučen glavni dobitak vrijedan 1.400.000 KM.

Izvučeni su brojevi 26, 21, 10, 17, 18. Dopunski broj bio je broj 3.

Džoker broj glasio je 846318, a ni u ovoj igri nije izvučena glavna nagrada.

U ovom kolu Džoker broj bio je vrijedan 670.000 KM.

