Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 12. kolu PETICE

Izvor:
ATV
12.02.2026
20:07
U 12. kolu igre Loto 5, koju zajednički organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna lutrija Srbije, nije izvučen glavni dobitak vrijedan 1.400.000 KM.
Izvučeni su brojevi 26, 21, 10, 17, 18. Dopunski broj bio je broj 3.
Džoker broj glasio je 846318, a ni u ovoj igri nije izvučena glavna nagrada.
U ovom kolu Džoker broj bio je vrijedan 670.000 KM.
