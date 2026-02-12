Snažan zemljotres pogodio Albaniju

Izvor:
Snažan zemljotres pogodio je u četvrtak naveče, 12. februara, Albaniju, objavio je EMSC.
Zemljotres, magnitude 4.4 stepeni Rihtera, zabilježen je u 20:59 sati.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.72 i dužine 20.29, odnosno oko 156 kilometara od Elbasana, blizu granice sa Grčkom.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.
