Snažan zemljotres pogodio Albaniju

Izvor:

ATV

12.02.2026

21:12

Komentari:

0
Снажан земљотрес погодио Албанију
Foto: Printskrin/Jutjub

Snažan zemljotres pogodio je u četvrtak naveče, 12. februara, Albaniju, objavio je EMSC.

Zemljotres, magnitude 4.4 stepeni Rihtera, zabilježen je u 20:59 sati.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 39.72 i dužine 20.29, odnosno oko 156 kilometara od Elbasana, blizu granice sa Grčkom.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

