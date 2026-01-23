Имате мучнину свако јутро, а нисте трудни? Откријте пет могућих разлога

Извор:
Курир
23.01.2026
09:25
Коментари:0
Буђење ујутру са мучнином не значи нужно да сте трудни, јер се стомачне тегобе и повраћање могу јавити и због других стања.
Иако је листа дугачка, истакли смо пет које можете покушати да регулишете јер се односе на ваше животне навике.
Јутарња мучнина се обично повезује са првих неколико недјеља трудноће. Можда сте је и сами искусили, рекавши некоме да се јутрос не осјећате добро, а он вам у шали каже: „Трудна си". Јутарња мучнина, наравно, може бити први знак трудноће, али нагон за повраћањем и општа слабост могу се јавити и из низа других разлога.
Република Српска
Пуховац преузео дужност министра трговине и туризма Српске
Овдје треба да направимо разлику између акутне мучнине – ону која се јавља зато што сте, на примјер, имали тровање храном или сте „покупили“ стомачни вирус, и хроничне мучнине – ону која се јавља током дужег временског периода.
Могуће је да је ваша јутарња мучнина узрокована одређеним леком, па би требало што прије да утврдите узрок мучнине и консултујете се са лекаром. Наравно, лијекови нису једини узроци хроничне мучнине.
У наставку их истичемо и напомињемо да је, у случајевима када не можете да утврдите узрок, неопходно да се обратите љекару. Ово посебно важи ако повраћате, губите на тежини и имате болове у стомаку. Након повраћања, неопходно је надокнадити изгубљену течност.
Ево пет могућих узрока које и даље можете покушати да регулишете.
Лош квалитет сна, или поремећен циклус спавања, може утицати на наш систем за варење. Несаница, ноћне смјене и премало сати дубоког сна често узрокују јутарње мучнине и ослабљен апетит. Недостатак сна ремети наш „биолошки сат“, тј. циркадијални ритам, па недостатак одмора може довести до повећања тјелесне тежине, депресије и мучнине.
Како и колико спавамо је важније него што мислите. Зато се побрините да имате седам до осам сати квалитетног сна ноћу, избјегавајте тешке оброке непосредно прије спавања и покушајте да се не будите током ноћи. Ако се не наспавате довољно и ваш будилник звони ујутру, ваше тело је у шоку, јавља се реакција у нервном систему и осјећате мучнину.
Још један узрок хроничне јутарње мучнине може бити низак ниво шећера у крви. Према Инсајдеру, низак ниво шећера у крви доводи до недостатка енергије и мучнине. Ниво шећера може пасти због неуравнотежене исхране или исхране са премало влакана и угљених хидрата.
Вицеви
Виц дана: Мотор и врабац
Такође може бити због прескакања оброка. Ако нисте јели од јуче поподне или сте само прескочили вечеру, сасвим је могуће да ћете ујутру осећати мучнину.
Мучнина се може јавити ако не једете довољно, али и ако се преједете калоријама прије спавања. Велики оброк пре спавања може створити осећај „тежине“ у желуцу и изазвати рефлукс киселине, а понекад и проблеме са желуцем.
Зато би било најбоље да ваш последњи оброк у дану буде три до четири сата прије спавања како би ваше тело могло да га „преради“ и одмори се. Наравно, препоручује се избјегавање топле, зачињене и пржене хране непосредно прије спавања. Ако већ ујутру осјећате мучнину, преиспитајте своје прехрамбене навике.
Колико воде пијете је важно. Општа препорука је да пијете литар и по воде дневно, мада то зависи од индивидуалних потреба, доба године, шта радите тог дана и колико се знојите. Када осјетите жеђ, то је знак да вашем тијелу треба вода што је прије могуће.
Хроника
Потпуни застој на ауто-путу: На истом мјесту чак четири удеса
Дехидрација је опасна и може бити праћена јутарњим мучнинама. Још је горе ако сте конзумирали алкохол претходне ноћи и нисте надокнадили количину воде. Носите флашицу воде са собом - чак и ноћу.
Ментално и физичко здравље су повезани, па се јутарње мучнине могу јављати данима јер сте анксиозни, нервозни или под стресом. Имате важне обавезе, рок или стресну породичну ситуацију, све то утиче на ваш централни нервни систем, а затим и на црева.
Једноставно речено: у тренуцима стреса ослобађају се одређени хормони, који када „уђу“ у дигестивни тракт могу утицати на варење и изазвати проблеме са желуцем.
Свакако је препоручљиво покушати да регулишете ниво стреса и да вјежбате вежбе дисања, позитивне мисли или да одете у кратку шетњу. Међутим, ако уз то патите и од напада панике и квалитет вашег живота је нарушен, требало би да се консултујете са специјалистом. Без стида и одлагања.
(Курир)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму