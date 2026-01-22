Шта не треба радити дан прије анализе крви? Не правите исте грешке!

Извор:
Курир
22.01.2026
16:24
Коментари:0
Припрема прије вађења крви важна је како би се реално приказало здравствено стање, поступак је брз, опоравак минималан, али оно што једемо, пијемо и радимо дан прије, може значајно да утиче на исход.
Храна и пиће конзумирани претходног дана могу привремено да повећају или смање одређене параметре: масни оброк повећава триглицериде, једење непосредно прије узимања крви повећава глукозу, алкохол и цигарете могу утицати на ензиме јетре, ниво шећера и инфламаторне маркере, а недостатак течности може отежати поступак и промијенити концентрацију одређених параметара.
Дан прије анализе крви препоручује се нормална, уравнотежена исхрана без наглих промена, дијета или покушаја "поправљања" резултата, јер је циљ добити стварно, а не уљепшано стање организма.
Препоручује се јести као и обично, само бирајте лакше оброке и избјегавајте тешку, масну, пржену и слану храну, као и преједање.
Регион
Хрвати ухапсили припадника Војске Републике Српске Крајине
Идеална вечера може да садржи поврће, извор протеина попут рибе или пилетине, и сложене угљене хидрате попут киное или интегралног пиринча, са лакшом припремом и мање масти. Најбоље је вечерати најмање два до три сата прије спавања како би тијело могло да свари храну у миру.
Алкохол треба потпуно избјегавати најмање 24 сата прије анализе, јер значајно мијења резултате - од триглицерида и ензима јетре до нивоа шећера и статуса хидратације.
Не препоручује се пити кафу на празан стомак јер може повећати кортизол, утицати на глукозу и крвни притисак, па је безбедније сачекати са кафом док се не извади крв. Исто важи и за цигарете, које повећавају хормоне стреса, број леукоцита и сужавају крвне судове, због чега се препоручује да се не пуши 8 до 12 сати прије анализе.
Период поста обично траје између осам и дванаест сати, што је најлакше постићи преко ноћи, а посебно је важно за глукозу, масти и одређене хормонске и метаболичке параметре.
Друштво
Нова превара преко OLX: Не отварајте ове Вибер поруке
Док су сокови, заслађена пића, газирана и енергетска пића забрањена јер одмах утичу на ниво шећера у крви, вода је једино пиће које је не само дозвољено већ и пожељно. Умерен унос воде не мења лабораторијске вредности, а олакшава проналажење вене и смањује ризик од вртоглавице, па је добра идеја попити једну до две чаше воде пре одласка у лабораторију.
(курир)
Здравље
4 ч0
Здравље
6 ч0
Здравље
7 ч0
Здравље
7 ч0
Најновије
Најчитаније
17
55
17
49
17
47
17
42
17
40
Тренутно на програму