Шта не треба радити дан прије анализе крви? Не правите исте грешке!

Извор:

Курир

22.01.2026

16:24

Шта не треба радити дан прије анализе крви? Не правите исте грешке!

Припрема прије вађења крви важна је како би се реално приказало здравствено стање, поступак је брз, опоравак минималан, али оно што једемо, пијемо и радимо дан прије, може значајно да утиче на исход.

Храна и пиће конзумирани претходног дана могу привремено да повећају или смање одређене параметре: масни оброк повећава триглицериде, једење непосредно прије узимања крви повећава глукозу, алкохол и цигарете могу утицати на ензиме јетре, ниво шећера и инфламаторне маркере, а недостатак течности може отежати поступак и промијенити концентрацију одређених параметара.

Дан прије анализе крви препоручује се нормална, уравнотежена исхрана без наглих промена, дијета или покушаја "поправљања" резултата, јер је циљ добити стварно, а не уљепшано стање организма.

Избјегавајте тешке оброке

Препоручује се јести као и обично, само бирајте лакше оброке и избјегавајте тешку, масну, пржену и слану храну, као и преједање.

Ротација-илустрација

Регион

Хрвати ухапсили припадника Војске Републике Српске Крајине

Идеална вечера може да садржи поврће, извор протеина попут рибе или пилетине, и сложене угљене хидрате попут киное или интегралног пиринча, са лакшом припремом и мање масти. Најбоље је вечерати најмање два до три сата прије спавања како би тијело могло да свари храну у миру.

Алкохол треба потпуно избјегавати најмање 24 сата прије анализе, јер значајно мијења резултате - од триглицерида и ензима јетре до нивоа шећера и статуса хидратације.

Избјегавајте кафу

Не препоручује се пити кафу на празан стомак јер може повећати кортизол, утицати на глукозу и крвни притисак, па је безбедније сачекати са кафом док се не извади крв. Исто важи и за цигарете, које повећавају хормоне стреса, број леукоцита и сужавају крвне судове, због чега се препоручује да се не пуши 8 до 12 сати прије анализе.

Период поста обично траје између осам и дванаест сати, што је најлакше постићи преко ноћи, а посебно је важно за глукозу, масти и одређене хормонске и метаболичке параметре.

OLX Viber

Друштво

Нова превара преко OLX: Не отварајте ове Вибер поруке

Док су сокови, заслађена пића, газирана и енергетска пића забрањена јер одмах утичу на ниво шећера у крви, вода је једино пиће које је не само дозвољено већ и пожељно. Умерен унос воде не мења лабораторијске вредности, а олакшава проналажење вене и смањује ризик од вртоглавице, па је добра идеја попити једну до две чаше воде пре одласка у лабораторију.

(курир)

крв

Савјети

анализа

