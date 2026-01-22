Logo
Large banner

Ова изолација чува топлоту у кући на -30

Извор:

Блиц

22.01.2026

16:09

Коментари:

0
изолација кућа која чува температуру на великом минусу
Фото: Pexel/Petr Slováček

У Норвешкој куће не изолују стиропором, већ материјалом који задржава топлоту чак и на -30 степени: Уз то, и послије 20 година изгледа луксузно

Квалитет изолације дома директно утиче на енергетску ефикасност и дуготрајност грађевине.

Норвешке куће често имају дрвене конструкције, због дугогодишње традиције и ефикасности дрвета у хладним условима.

avion

Занимљивости

Зашто су сједишта у авиону плаве боје: Ово нисте знали

Начин и квалитет изолације куће пресудан су фактор који утиче не само на укупну потрошњу енергије, већ и на комфор становања и животни вијек објекта. Не ради се само о томе колико плаћате гријање, већ и о томе како ће фасада старити и колико ће дуго задржати своја својства.

Различите земље широм свијета имају различите приступе овом питању. Код нас се, на примјер, често користи стиропор. У Норвешкој, гд‌је зимске температуре често падају дубоко испод нуле, много чешће се бирају друга рјешења.

У Норвешкој се често живи у дрвеним кућама

Норвешка је позната по нешто другачијем приступу становању. У овој земљи велики дио објеката грађен је од дрвета. Разлог је комбинација природних услова, историјског развоја и савремених грађевинских трендова.

MESO-250925

Друштво

Више од 400 узорака меса у БиХ пало на анализама

Дрво је вијековима било најдоступнији грађевински материјал у Норвешкој, захваљујући огромним шумама. У комбинацији са ефикасном изолацијом, одлично функционише и у екстремно хладним условима. Ове куће се такође веома добро носе и са влагом.

Специјалне даске које се не деформишу

У Норвешкој је прилично уобичајено вид‌јети специјалну ThermoWood облогу на фасадама кућа. Она се добија тако што се дрво загријава на температурама од приближно 160 до 215 степени, уз помоћ водене паре. Овај процес смањује упијање воде, повећава димензиону стабилност и побољшава отпорност на труљење, буђ и штеточине које уништавају дрво.

Гренланд-21012026

Свијет

САД преговара о добијању пуног приступа Гренланду

ThermoWood фасадна облога отпорна је на кишу, мраз и сунчеву свјетлост. Уз правилну уградњу и одржавање, може задржати своја својства деценијама. Поред тога, ове облоге су и одличан изолатор топлоте и влаге. Због термичке обраде не упијају воду и не преносе топлоту, што обезбјеђује одличну заштиту од хладног ваздуха зими и топлоте љети. Као додатни плус, цијењена је и чињеница да могу да пруже одређени ниво звучне изолације.

ThermoWood облога оригинално потиче из финских борових шума, што потврђује и њена велика популарност у скандинавским земљама. Дрво које се користи за производњу долази искључиво из добро управљаних и одржаваних шума, намијењених управо за ову сврху.

Дрво кући даје безвременски изглед

Предности дрвене фасадне облоге нису само практичне, већ и естетске. Дрво кући даје топао и природан карактер, а истовремено се уклапа у различите стилове градње – било да је ријеч о модерној минималистичкој кући или традиционалној грађевини.

Дрво је и паропропустан материјал, што значи да влага може природно да излази из конструкције. Тиме се смањује ризик од кондензације, ограничава настанак буђи и омогућава кући да „дише“ много боље, преноси Блиц.

Подијели:

Тагови:

izolacija

Norveška

ThermoWood

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

гријање

Бања Лука

Ко је крив за хладније радијаторе у Бањалуци? Еко топлане одговориле Граду

22 ч

0
Влада Мађарске плаћа додатне трошкове грађана за гријање

Свијет

Влада Мађарске плаћа додатне трошкове грађана за гријање

1 д

0
"Еко топлане": Привремена обустава примјене одлуке о рестриктивном режиму гријања

Бања Лука

"Еко топлане": Привремена обустава примјене одлуке о рестриктивном режиму гријања

1 д

0
Могућ прекид наставе у Челинцу

Градови и општине

Могућ прекид наставе у Челинцу

2 д

0

Више из рубрике

Зашто су сједишта у авиону плаве боје: Ово нисте знали

Занимљивости

Зашто су сједишта у авиону плаве боје: Ово нисте знали

1 ч

0
ко је мој анђео чувара

Занимљивости

Датум рођења открива вашег небеског водича: Сазнајте ко вас штити

2 ч

0
Дивље свиње у Пољској пронашле иновативни начин да се угрију

Занимљивости

Дивље свиње у Пољској пронашле иновативни начин да се угрију

2 ч

0
Рачун у банци им просто пуца - ова 3 знака неће знати шта да раде са парама

Занимљивости

Рачун у банци им просто пуца - ова 3 знака неће знати шта да раде са парама

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

55

"Гори у бикинију": Наша пјевачица којој треба 9.000 евра мјесечно да "преживи", сад ужива са милионером

17

49

Који је најопаснији тренутак у животу сваког човјека? Владика Николај о томе када почињемо да "клизимо"

17

47

Томпсон мора да сруши два илегална објекта у Чавоглавама

17

42

Возачи опрез! Због пораста температуре постоји опасност од одрона

17

40

Тошић из освете избацио Карлеушине љубимце из куће и отпустио кућне помоћнице?!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner