Ова изолација чува топлоту у кући на -30

Извор:
Блиц
22.01.2026
16:09
У Норвешкој куће не изолују стиропором, већ материјалом који задржава топлоту чак и на -30 степени: Уз то, и послије 20 година изгледа луксузно
Квалитет изолације дома директно утиче на енергетску ефикасност и дуготрајност грађевине.
Норвешке куће често имају дрвене конструкције, због дугогодишње традиције и ефикасности дрвета у хладним условима.
Начин и квалитет изолације куће пресудан су фактор који утиче не само на укупну потрошњу енергије, већ и на комфор становања и животни вијек објекта. Не ради се само о томе колико плаћате гријање, већ и о томе како ће фасада старити и колико ће дуго задржати своја својства.
Различите земље широм свијета имају различите приступе овом питању. Код нас се, на примјер, често користи стиропор. У Норвешкој, гдје зимске температуре често падају дубоко испод нуле, много чешће се бирају друга рјешења.
Норвешка је позната по нешто другачијем приступу становању. У овој земљи велики дио објеката грађен је од дрвета. Разлог је комбинација природних услова, историјског развоја и савремених грађевинских трендова.
Дрво је вијековима било најдоступнији грађевински материјал у Норвешкој, захваљујући огромним шумама. У комбинацији са ефикасном изолацијом, одлично функционише и у екстремно хладним условима. Ове куће се такође веома добро носе и са влагом.
У Норвешкој је прилично уобичајено видјети специјалну ThermoWood облогу на фасадама кућа. Она се добија тако што се дрво загријава на температурама од приближно 160 до 215 степени, уз помоћ водене паре. Овај процес смањује упијање воде, повећава димензиону стабилност и побољшава отпорност на труљење, буђ и штеточине које уништавају дрво.
ThermoWood фасадна облога отпорна је на кишу, мраз и сунчеву свјетлост. Уз правилну уградњу и одржавање, може задржати своја својства деценијама. Поред тога, ове облоге су и одличан изолатор топлоте и влаге. Због термичке обраде не упијају воду и не преносе топлоту, што обезбјеђује одличну заштиту од хладног ваздуха зими и топлоте љети. Као додатни плус, цијењена је и чињеница да могу да пруже одређени ниво звучне изолације.
ThermoWood облога оригинално потиче из финских борових шума, што потврђује и њена велика популарност у скандинавским земљама. Дрво које се користи за производњу долази искључиво из добро управљаних и одржаваних шума, намијењених управо за ову сврху.
Предности дрвене фасадне облоге нису само практичне, већ и естетске. Дрво кући даје топао и природан карактер, а истовремено се уклапа у различите стилове градње – било да је ријеч о модерној минималистичкој кући или традиционалној грађевини.
Дрво је и паропропустан материјал, што значи да влага може природно да излази из конструкције. Тиме се смањује ризик од кондензације, ограничава настанак буђи и омогућава кући да „дише“ много боље, преноси Блиц.
