Zbog problema sa grijanjem u trebinjskim srednjim školama skraćeni časovi

U trebinjskim srednjim školama danas su skraćeni časovi zbog problema sa sistemom grijanja, rekao je Srni predsjednik Aktiva direktora srednjih škola hercegovačke regije Nebojša Bovan.

Bovan je rekao da su prostorije zagrijavaju koliko su u mogućnosti, a problem je što su ostali na samo jednom kotlu.

Zdravlje Ako svakog dana pojedete jednu mandarinu, organizam će se preporoditi

- Nastava se do sada odvijala potpuno normalno s tim da ćemo danas i u ponedjeljak skratiti časove, a sutra nam dolazi ekipa koja se bavi popravkom i remontom, da vidimo šta se može uraditi - rekao je Bovan.

On kaže da se preko zimskog raspusta prostorije svakako nisu zagrijavale, pa je potrebno vremena za to.

- Svjesni smo stanja kotlovnice. U kontaktu smo sa predstavnicima grada i resornog ministarstva gdje su izrazili želju za rješavanjem problema, odnosno da će se uključiti nadležne institucije i problem će biti riješen - rekao je Bovan.

Nauka i tehnologija Evo kako da za 5 minuta oslobodite memoriju i ubrzate telefon

On je naveo da će se raditi na poboljšanju uslova za rad, da se nastava normalno može realizovati, a imaju obećanja da će u doglednom vremenu biti urađena potpuna rekonstrukcija sistema grijanja.