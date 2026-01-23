Logo
Ubola djevera nakon svađe, mladić preminuo u bolnici

Izvor:

Telegraf

23.01.2026

13:32

Foto: pexels

Muškarac iz Istanbula preminuo je u bolnici nakon što ga je snaja ubola u nogu tokom svađe.

Do incidenta je došlo u subotu, 17. januara oko 3.15 ujutru. Prema pisanju medija, mladić Umit Imrag (21) je ušao u stan svoje snaje na dan incidenta oko 2.40 sati, dok ona nije bila kod kuće.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Prva operacija tumora na mozgu - istorijski iskorak

Kada je Ismihan K. (31) došla nekih 10 minuta kasnije, došlo je do svađe između snaje i djevera, iz za sada nepoznatih razloga.

Tokom svađe, koja je prerasla u tuču, Imrag je izboden u nogu. Snaja je odmah pozvala Hitnu službu, koja je mladiću pružila pomoć na licu mjesta i prevezla ga u bolnicu, ali je on nažalost preminuo.

Turski mediji pišu da je Umit Imrag preminuo zbog presječene arterije usljed uboda nožem i velikog gubitka krvi.

Nakon incidenta policija je privela Ismihan, koja je u policiji dala svoju verziju događaja. Kako je rekla, došlo je do svađe između njih dvoje nakon što je njen djever nasilno ušao u njen stan.

Поледица

Region

Zbog leda bolnica puna pacijenata: Ljudima savjetovano da ne izlaze napolje

Ona je rekla da je mladić sam sebe povrijedio nožem i da je ona odmah pozvala pomoć. Njena komšinica Oznur S. svjedočila je da je čula vrištanje iz susjednog stana i da je Ismihan vikala: "Umit, šta si to uradio?"

Policijska istraga je pokazala da niko drugi nije ušao u kuću, a Ismihan K. je puštena po nalogu tužioca.

Međutim, tokom istrage otkriveno je da je Umit Imrag izboden nožem u zadnji dio desne noge, što njegovu smrt čini sumnjivom. Shodno tome, Ismihan K. je ponovo privedena po nalogu tužioca.

Pojavivši se pred sudom, Ismihan K. je uhapšena pod optužbom za "namjerno ubistvo" i poslata u zatvor.

U međuvremenu, saznalo se da je pokojni Umit Imrag imao 17 prethodnih policijskih dosijea za slična krivična djela kao što su krađa i upotreba droga, dok je njegova snaja, Ismihan K., imala 4 dosijea za "nanošenje tjelesnih povreda".

ILU-TELEFON-VIBER-180925

Nauka i tehnologija

Ne nasjedajte na prevare! Prijete vam gubitkom registracije, a cilj im je samo jedan

Suprug osumnjičene i brat žrtve, Dogukan K., preminuo je prije šest mjeseci. Njih dvoje su se vjenčali u decembru 2024. godine.

On je preminuo nakon što ga je udarila struja u transformatoru dok je lutao po Fatihu. Njih dvoje imaju jednogodišnju ćerku, koja je živjela sa majkom nakon smrti oca.

17

17

Nermin Nikšić završio u bolnici

17

15

Oglasila se Edita Aradinović: Svi misle da je otkrila pol bebe

17

13

Plenković poručio Milanoviću: Poziv Trampa dobio sam ja

17

12

Hitno operisana Aleksandra Mladenović!

17

09

Zadnji susret Srbin izgubio: Evo kada Novak Đoković igra protiv Holanđanina

