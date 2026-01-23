Stevandić: BiH tamni ali i ludi vilajet gdje je sve postalo lično

23.01.2026
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da je BiH tamni ali i ludi vilajet gdje je sve postalo lično.
"Svi bi da su oni mjera! Ustavni sud poput /Kristijana/ Šmita ima privatan obračun sa Miloradom Dodikom. Bivši reis Islamske zajednice pravi bosansku pravoslavnu crkvu. Vukan i Crnadak vode hajku protiv Dževada M. /Mahmutović/ jer je izdao Bošnjake kojim služe? Ludilo u nedogled", napisao je Stevandić na društvenoj mreži Iks.
BiH je tamni al'i ludi vilajet gdje je sve postalo lično.Svi bi da su oni mjera! Ustavni sud poput Šmita ima privatan obračun sa M.Dodikom.Bivši reis IZ pravi bosansku pravosl.crkvu.— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) January 23, 2026
Vukan i Crnadak vode hajku protiv Dževada M.jer je izdao Bošnjake kojim služe?
Ludilo u nedogled...
