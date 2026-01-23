Stevandić: BiH tamni ali i ludi vilajet gdje je sve postalo lično

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da je BiH tamni ali i ludi vilajet gdje je sve postalo lično.

"Svi bi da su oni mjera! Ustavni sud poput /Kristijana/ Šmita ima privatan obračun sa Miloradom Dodikom. Bivši reis Islamske zajednice pravi bosansku pravoslavnu crkvu. Vukan i Crnadak vode hajku protiv Dževada M. /Mahmutović/ jer je izdao Bošnjake kojim služe? Ludilo u nedogled", napisao je Stevandić na društvenoj mreži Iks.

Republika Srpska Dodik o Ustavnom sudu: On ne liči na sud, više na kafanu

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske nije postigao juče konsenzus o pokretanju mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa na odluku o izboru nove Vlade Republike Srpske.