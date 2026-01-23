Logo
Large banner

Stevandić: BiH tamni ali i ludi vilajet gdje je sve postalo lično

23.01.2026

13:10

Komentari:

0
Ненад Стевандић
Foto: ATV BL

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da je BiH tamni ali i ludi vilajet gdje je sve postalo lično.

"Svi bi da su oni mjera! Ustavni sud poput /Kristijana/ Šmita ima privatan obračun sa Miloradom Dodikom. Bivši reis Islamske zajednice pravi bosansku pravoslavnu crkvu. Vukan i Crnadak vode hajku protiv Dževada M. /Mahmutović/ jer je izdao Bošnjake kojim služe? Ludilo u nedogled", napisao je Stevandić na društvenoj mreži Iks.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik o Ustavnom sudu: On ne liči na sud, više na kafanu

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske nije postigao juče konsenzus o pokretanju mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa na odluku o izboru nove Vlade Republike Srpske.

Podijeli:

Tag:

Nenad Stevandić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik o Ustavnom sudu: On ne liči na sud, više na kafanu

4 h

1
Кошарац: Слободна зона брод нова шанса за развој

Republika Srpska

Košarac: Slobodna zona brod nova šansa za razvoj

6 h

1
Примопредаја у новој Влади Српске МТТ

Republika Srpska

Puhovac preuzeo dužnost ministra trgovine i turizma Srpske

7 h

5
Нова Влада Републике Српске

Republika Srpska

Vlada Srpske zvanično stupa na dužnost

10 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

13

Plenković poručio Milanoviću: Poziv Trampa dobio sam ja

17

12

Hitno operisana Aleksandra Mladenović!

17

09

Zadnji susret Srbin izgubio: Evo kada Novak Đoković igra protiv Holanđanina

17

02

Užas na granici sa Srbijom: Maloljetnici ubili druga, zapalili, pa zakopali!

16

55

Stevandić: Odluka Ustavnog suda BiH o Vladi Srpske - pucanj u prazno

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner