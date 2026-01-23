Logo
Dječak (5) zadobio teške opekotine dok su topili čvarke: Vrela mast se prosula po njemu

Izvor:

Telegraf

23.01.2026

12:43

Komentari:

0
Policija istražuje tešku nesreću koja se dogodila prije nekoliko dana u Akaštu u Mađarskoj, u kojoj je ozbiljno povrijeđen dječak (5), unuk poznatog biznismena Jožefa Štadlera.

Mališan trpi jake bolove i trenutno se nalazi na liječenju u jednoj bolnici u Budimpešti, a opekotine su zahvatile više od deset odsto površine tijela.

Француска

Svijet

Vlada Francuska preživjela prvo glasanje

Nesreća se dogodila tokom vikenda, prilikom tokom topljenja čvaraka u vrelom kazanu koji nije bio poklopljen.

U jednom trenutku dječak se okliznuo na ledu i instinktivno je pokušao da se uhvati za kazan kako bi zadržao ravnotežu. Ali je tom prilikom oborio kazan i prosu vrelu mast po sebi.

Zadobio je teške opekotine, skoro cijela leđa i zadnjica su mu izgorjeli. Iako je od nesreće prošlo nekoliko dana, dječak i dalje ima košmare.

"Zli momci su mi skinuli odjeću i ostavili mi kožu u njoj", ovim riječima se mali Beni, prisjeća trenutaka nakon nesreće, dok su prisutni pokušavali da mu pomognu.

Фиксне камере снимају унутар дефинисаног распона

Auto-moto

S koje udaljenosti kamere za brzinu snimaju vozila?

Dječak je imao nekoliko operacija transplantacije kože, a ljekari su mu zamijenili izgorjele dijelove tkivom koje je uzeto sa njegove butine.

O događaju se oglasio i Đula Palinkaš, paroh Reformatske crkvene parohije Sabadsalaš, koja je organizovala okupljanje.

"Djetetu je odmah ukazana stručna pomoć, a hitna pomoć je stigla za nekoliko minuta. Koliko ja znam, ni roditelji niti bilo ko drugi nisu pokrenuli istragu. Takođe, koliko mi je poznato, do sada nije bila pokrenuta ni policijska istraga u vezi sa ovim slučajem", rekao je Palinkaš.

Međutim, pitanje koje su počeli da postavljaju i članovi porodice, ali i šira javnost, jeste kako je moguće da u ovako teškom slučaju postupak nije pokrenut po službenoj dužnosti.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik o Ustavnom sudu: On ne liči na sud, više na kafanu

Iz policije županije Bač-Kiškun saopšteno je da je istraga pokrenuta nakon objavljivanja medijskih navoda. U svom odgovoru naveli su da do tada nisu imali saznanja o incidentu, zbog čega postupak nije mogao da bude pokrenut ranije, ali da sada postoje uslovi da se istraga sprovede.

Tagovi:

Čvarci

Mađarska

povrijeđen dječak

