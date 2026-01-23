Cijela Srpska pod upozorenjem zbog više pojava

Upozorenje se odnosi na nedjelju, 25.01, kada se očekuju obilne padavine u Hercegovini, na jugozapadu (dijelovi Krajine) i u Gornjem Podrinju.

"Očekuju se i jači pljuskovi uz obilnije padavine u kratkom periodu. Ukupna količina padavina u Hercegovini od 60 do 100 milimetara, na jugozapadu i u Gornjem Podrinju od 30 do 60 milimetara", upozorava RHMZ.

Meteorolozi takođe upozoravaju da je zbog obilnih padavina u kratkom periodu i topljenja preostalog snijega, moguća pojava bujičnih vodotokova u Hercegovini i na rijekama u gornjim dijelovima slivova Drine, Bosne, Vrbasa, Une i Sane.

Mogući su i problemi sa oborinskim vodama i oticanjem vode u urbanim zonama.

Prijeti i vjetar

RHMZ je izdao i upozorenje na olujni vjetar za cijelu Republiku Srpsku osim za krajnji sjever.

"U nedjelju će biti i vjetrovito uz jak do olujni jugo. Udari vjetra od 50 do 80 kilometara na sat, lokalno u brdsko-planinskim predjelima u Hercegovini i jači. Na sjeveru slab do umjeren vjetar uz udare do 50 kilometara na sat", zaključuje RHMZ.

FBiH u crvenom

Dijelovi FBiH su u crvenom zbog očekivanih obilnih padavina u nedjelju, 25. januara, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Upozorenje je izdato za Hercegovinu, te centralne, jugozapadne i jugoistočne dijelove zemlje u periodu od nedjelje ujutro pa do ponedjeljka.

U navedenom periodu očekuje se od 40 do 80 litara padavina po metru kvadratnom.

Stanovništvu se savjetuje da u ovakvim okolnostima bude spremno da zaštititi sebe i imovinu.

Mogući su plavljenje imovine i saobraćajnih mreža, kao i poremećaji u snabdijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama.