Logo
Large banner

Cijela Srpska pod upozorenjem zbog više pojava

Autor:

Stevan Lulić

23.01.2026

13:51

Komentari:

0
Упозорење за Републику Српску због времена
Foto: Tanjug/AP/Ariel Schalit

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za skoro cijelu Republiku Srpsku zbog dvije vremenske pojave.

Upozorenje se odnosi na nedjelju, 25.01, kada se očekuju obilne padavine u Hercegovini, na jugozapadu (dijelovi Krajine) i u Gornjem Podrinju.

"Očekuju se i jači pljuskovi uz obilnije padavine u kratkom periodu. Ukupna količina padavina u Hercegovini od 60 do 100 milimetara, na jugozapadu i u Gornjem Podrinju od 30 do 60 milimetara", upozorava RHMZ.

Meteorolozi takođe upozoravaju da je zbog obilnih padavina u kratkom periodu i topljenja preostalog snijega, moguća pojava bujičnih vodotokova u Hercegovini i na rijekama u gornjim dijelovima slivova Drine, Bosne, Vrbasa, Une i Sane.

Mogući su i problemi sa oborinskim vodama i oticanjem vode u urbanim zonama.

Prijeti i vjetar

RHMZ je izdao i upozorenje na olujni vjetar za cijelu Republiku Srpsku osim za krajnji sjever.

"U nedjelju će biti i vjetrovito uz jak do olujni jugo. Udari vjetra od 50 do 80 kilometara na sat, lokalno u brdsko-planinskim predjelima u Hercegovini i jači. Na sjeveru slab do umjeren vjetar uz udare do 50 kilometara na sat", zaključuje RHMZ.

FBiH u crvenom

Dijelovi FBiH su u crvenom zbog očekivanih obilnih padavina u nedjelju, 25. januara, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Upozorenje je izdato za Hercegovinu, te centralne, jugozapadne i jugoistočne dijelove zemlje u periodu od nedjelje ujutro pa do ponedjeljka.

U navedenom periodu očekuje se od 40 do 80 litara padavina po metru kvadratnom.

Stanovništvu se savjetuje da u ovakvim okolnostima bude spremno da zaštititi sebe i imovinu.

Mogući su plavljenje imovine i saobraćajnih mreža, kao i poremećaji u snabdijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

meteoalarm

Upozorenje

obilne padavine

vjetar

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ево какво нас вријеме очекује сутра

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

3 h

0
Млијеко

Društvo

Hitno razdvojiti biljne i mliječne proizvode na tržištu

4 h

0
Све израженији тренд одгађања брака

Društvo

Sve izraženiji trend odgađanja braka

5 h

0
Ватрогасци из Бањалуке савјетују: Ове грешке у дому најчешће изазивају пожаре

Društvo

Vatrogasci iz Banjaluke savjetuju: Ove greške u domu najčešće izazivaju požare

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

09

Zadnji susret Srbin izgubio: Evo kada Novak Đoković igra protiv Holanđanina

17

02

Užas na granici sa Srbijom: Maloljetnici ubili druga, zapalili, pa zakopali!

16

55

Stevandić: Odluka Ustavnog suda BiH o Vladi Srpske - pucanj u prazno

16

54

Bojić: Nastavljen "pravni terorizam" koji provodi Ustavni sud BiH bez srpskih sudija

16

52

Kojić: Odluka krnjeg Ustavnog suda nema nikakvu pravnu snagu u Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner