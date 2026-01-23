Hitno razdvojiti biljne i mliječne proizvode na tržištu

Mljekarska industrija BiH traži hitno razdvajanje biljnih i mliječnih proizvoda na tržištu, odnosno dosljedno informisanje potrošača, te što skorije usvajanje pravilnika o dodatnim zahtjevima za stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže palmino ulje i mast, kao i druga biljna ulja i masti.

Pravilnik o pružanju informacija potrošačima o hrani definiše pravni okvir za informisanje potrošača od subjekata u poslovanju sa hranom radi nesmetanog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta i zaštite potrošača kroz jasno, razumljivo i čitljivo označavanje hrane, saopšteno je iz Spoljnotrgovinske komore BiH.

U skladu sa ovim pravilnikom, svaki subjekt u poslovanju sa hranom, bilo da je riječ o domaćem proizvođaču ili uvozniku, obavezan je da obezbijedi tačnost i potpunost informacija o hrani, te snosi odgovornost za njihov sadržaj.

- U prethodnom periodu domaći proizvođači mlijeka i mliječnih proizvoda svjedoci su da se pojedini uvozni proizvodi plasiraju mimo važećeg pravnog okvira u oblasti informisanja potrošača o hrani, često bez propisanih ili sa neadekvatnim deklaracijama - upozoravaju iz Komore.

Takva praksa, navode, dovodi potrošače u zabludu i direktno utiče na smanjenje konkurentnosti domaćih proizvoda na unutrašnjem tržištu BiH.

Radi rješavanja ovog problema, na koji se ukazuje još od 2004. godine, predstavnici Grupacije prerađivača mlijeka i mliječnih proizvoda pri Spoljnotrgovinskoj komori i Agencije za bezbjednost hrane BiH, u saradnji s Komorom, pripremili su prijedlog pravilnika o dodatnim zahtjevima za stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže palmino ulje i mast, te druga biljna ulja i masti.

Prijedlog je izrađen po uzoru na praksu Srbije, gdje se od avgusta prošle godine primjenjuje uredba kojom se dodatno uređuje označavanje i razdvajanje ovih proizvoda od mliječnih.

- Donošenje ovog pravilnika izuzetno je važno kako za potrošače tako i za proizvođače mliječnih proizvoda, jer potrošačima obezbjeđuje pravo na informisan izbor, a proizvođačima jasne okvire koji sprečavaju zavaravajuće označavanje i nelojalnu konkurenciju - navode iz Komore.

Spoljnotrgovinska komora poziva nadležne institucije da hitno preduzmu potrebne korake kako bi se prijedlog pravilnika što prije usvojio, te da se istovremeno pojačaju kontrole u pogledu deklarisanja i fizičkog razdvajanja proizvoda biljnog i životinjskog porijekla na policama trgovačkih objekata.