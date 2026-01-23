Logo
Large banner

Hitno razdvojiti biljne i mliječne proizvode na tržištu

Izvor:

SRNA

23.01.2026

12:49

Komentari:

0
Млијеко
Foto: ATV

Mljekarska industrija BiH traži hitno razdvajanje biljnih i mliječnih proizvoda na tržištu, odnosno dosljedno informisanje potrošača, te što skorije usvajanje pravilnika o dodatnim zahtjevima za stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže palmino ulje i mast, kao i druga biljna ulja i masti.

Pravilnik o pružanju informacija potrošačima o hrani definiše pravni okvir za informisanje potrošača od subjekata u poslovanju sa hranom radi nesmetanog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta i zaštite potrošača kroz jasno, razumljivo i čitljivo označavanje hrane, saopšteno je iz Spoljnotrgovinske komore BiH.

Нови играчи Икокее

Košarka

Igokea dobija pojačanje

U skladu sa ovim pravilnikom, svaki subjekt u poslovanju sa hranom, bilo da je riječ o domaćem proizvođaču ili uvozniku, obavezan je da obezbijedi tačnost i potpunost informacija o hrani, te snosi odgovornost za njihov sadržaj.

- U prethodnom periodu domaći proizvođači mlijeka i mliječnih proizvoda svjedoci su da se pojedini uvozni proizvodi plasiraju mimo važećeg pravnog okvira u oblasti informisanja potrošača o hrani, često bez propisanih ili sa neadekvatnim deklaracijama - upozoravaju iz Komore.

Takva praksa, navode, dovodi potrošače u zabludu i direktno utiče na smanjenje konkurentnosti domaćih proizvoda na unutrašnjem tržištu BiH.

cvarci sc yt

Svijet

Dječak (5) zadobio teške opekotine dok su topili čvarke: Vrela mast se prosula po njemu

Radi rješavanja ovog problema, na koji se ukazuje još od 2004. godine, predstavnici Grupacije prerađivača mlijeka i mliječnih proizvoda pri Spoljnotrgovinskoj komori i Agencije za bezbjednost hrane BiH, u saradnji s Komorom, pripremili su prijedlog pravilnika o dodatnim zahtjevima za stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže palmino ulje i mast, te druga biljna ulja i masti.

Prijedlog je izrađen po uzoru na praksu Srbije, gdje se od avgusta prošle godine primjenjuje uredba kojom se dodatno uređuje označavanje i razdvajanje ovih proizvoda od mliječnih.

- Donošenje ovog pravilnika izuzetno je važno kako za potrošače tako i za proizvođače mliječnih proizvoda, jer potrošačima obezbjeđuje pravo na informisan izbor, a proizvođačima jasne okvire koji sprečavaju zavaravajuće označavanje i nelojalnu konkurenciju - navode iz Komore.

Фиксне камере снимају унутар дефинисаног распона

Auto-moto

S koje udaljenosti kamere za brzinu snimaju vozila?

Spoljnotrgovinska komora poziva nadležne institucije da hitno preduzmu potrebne korake kako bi se prijedlog pravilnika što prije usvojio, te da se istovremeno pojačaju kontrole u pogledu deklarisanja i fizičkog razdvajanja proizvoda biljnog i životinjskog porijekla na policama trgovačkih objekata.

Podijeli:

Tagovi:

Mlijeko

sir

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Влада Француска преживјела прво гласање

Svijet

Vlada Francuska preživjela prvo glasanje

4 h

0
Поледица направила хаос: Погинуле 3 особе, више њих повријеђено

Svijet

Poledica napravila haos: Poginule 3 osobe, više njih povrijeđeno

4 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik o Ustavnom sudu: On ne liči na sud, više na kafanu

4 h

1
Табела: Колико ће убудуће бити најниже пензије по годинама стажа

Ekonomija

U toku isplata za 3.635 korisnika

4 h

0

Više iz rubrike

Све израженији тренд одгађања брака

Društvo

Sve izraženiji trend odgađanja braka

5 h

0
Ватрогасци из Бањалуке савјетују: Ове грешке у дому најчешће изазивају пожаре

Društvo

Vatrogasci iz Banjaluke savjetuju: Ove greške u domu najčešće izazivaju požare

5 h

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Društvo

Pljuštale kazne za pješake u Banjaluci

5 h

1
Na fotografiji je prikazan pelet

Društvo

Jača zima povećala potražnju za peletom

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

09

Zadnji susret Srbin izgubio: Evo kada Novak Đoković igra protiv Holanđanina

17

02

Užas na granici sa Srbijom: Maloljetnici ubili druga, zapalili, pa zakopali!

16

55

Stevandić: Odluka Ustavnog suda BiH o Vladi Srpske - pucanj u prazno

16

54

Bojić: Nastavljen "pravni terorizam" koji provodi Ustavni sud BiH bez srpskih sudija

16

52

Kojić: Odluka krnjeg Ustavnog suda nema nikakvu pravnu snagu u Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner