Hoće li BiH ponovo na sivu listu Manivala?

Autor:

Branka Dakić

12.02.2026

19:15

Хоће ли БиХ поново на сиву листу Манивала?

Vrijeme curi, a vlasti BiH još ništa nisu uradile kako bi se spriječilo ponovno dospijeće na sivu listu Manivala. Rok je kraj ovog, a desetine je preporuka.

One najznačajnije odnose se na sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Ministarstvo bezbjednosti u savjetu ministara utvrdilo je prijedloge zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma. Sada je sve na bh. političarima.

"Trenutno je u fazi prikupljanje saglasnosti od Ureda ministarstva finansija i nadam se već krajem mjeseca da će se naći u Vijeću Ministara i u Parlamentarnoj proceduri. Zasigurno da donošenje samog zakona nije dovoljno, već je dovoljna i realizacija", rekao je Ivica Bošnjak, zamjenik ministra bezbjednosti u Savjetu ministara BiH.

BiH je na prekretnici. Međunarodne institucije u kratkom roku donijeće oscjenu o dosadašnjem napretku BiH.

"Borba protiv pranja novca direktno predstavlja interes same BiH, jer ova borba osigurava stabilnost, odnosno dugoročni ekonomski razvoj", kaže Luiđi Soreka, šef Delegacije EU u BiH.

Uvrštavanje na sivu listu Manivala imalo bi posljedice na platni promet, investicije, poslovne subjekte i ekonomski kredibilitet BiH. Uticalo bi to i na pristup međunarodnim finansijskim tržištima i transakcijama.

"SAD, predvođene predsjednikom Donaldom Trampom i sekretarom Markom Rubiom da la prioritet suzbijanju ilegalnih tokova novca, odnosno mreža za njihovu distribuciju i jačanje domaćih partnera u borbi protiv ovih oblika kriminala", rekao je Mark Tervakoski, direktor INL programa za Evropu i Aziju pri Stejt Departmentu.

"Naša poruka je vrlo jasna – neka se ovaj pritisak koji dolazi iz samog konteksta predstojeće procjene pretvori u konkretno djelovanje", poručio je Dominik le Moignan, izvršni direktor Organizacije "GovRisk“.

BiH je već bila na sivoj listi Manivala u periodu od 2018. Do 2022. Godine. Uklanjanje sa te liste veoma je sporo i teško.

