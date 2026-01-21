Orban: Isporuke gasa iz Rusije pomogle Mađarskoj da preživi januarske mrazeve

Mađari nisu osjetili mrazeve ovog mjeseca zahvaljujući isporukama gasa iz Rusije, izjavio je premijer Viktor Orban prije sastanka vlade posvećenog pitanjima stanovanja i komunalnih usluga tokom neuobičajeno hladne i snježne zime.

"Nismo imali tako hladan januar decenijama. Upravo u ovakvim trenucima zaista cijenimo vrijednost nižih računa za komunalne usluge i kakvo je veliko dostignuće to što, čak i u današnjem ludom svijetu, imamo pristup jeftinoj ruskoj nafti i gasu, koji su neophodni za funkcionisanje zemlje", napisao je Orban na Fejsbuku.

Mađarska vlada je više puta izjavila da još uvijek ne može bez ruskih energetskih resursa, iako nastavlja da diverzifikuje svoje rute i izvore snabdevanja. Shodno tome, Budimpešta ne podržava plan Brisela da do kraja 2027. godine okonča kupovinu nafte i gasa od strane EU od Rusije.

Mađarska i dalje dobija većinu svoje nafte putem gasovoda "Družba", a većinu gasa putem gasovoda "Turski tok" i njegovih ogranaka kroz Bugarsku i Srbiju.

Kako je istakao ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, Mađarska je 2025. godine dobila više od 8,5 miliona tona nafte i više od 7 milijardi kubnih metara prirodnog gasa od Rusije.

(rt balkan)