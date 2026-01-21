Američki predsjednik jasan: Ako kažete "ne", mi ćemo zapamtiti

Izvor:
21.01.2026
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da SAD traže da dobiju Grenland i da želi da odmah počnu razgovori o kupovini ostrva.
Tramp je istakao da je Amerika spasila Grenland u Drugom svjetskom ratu, borila se za Dansku i vratila joj ga, ali da ta zemlja sada pokazuje nezahvalnost.
"Možete da kažete `da` ili da kažete `ne`, a mi ćemo zapamtiti", rekao je Tramp na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.
On je rekao da neće koristiti silu, te pojasnio da samo SAD mogu da osiguraju Grenland.
Kada je riječ o NATO-u, Tramp je naveo da se nepravedno odnosi prema SAD i da Vašington daje mnogo Alijansi, a zauzvrat dobija malo.
