Američki predsjednik jasan: Ako kažete "ne", mi ćemo zapamtiti

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da SAD traže da dobiju Grenland i da želi da odmah počnu razgovori o kupovini ostrva.

Tramp je istakao da je Amerika spasila Grenland u Drugom svjetskom ratu, borila se za Dansku i vratila joj ga, ali da ta zemlja sada pokazuje nezahvalnost.

"Možete da kažete `da` ili da kažete `ne`, a mi ćemo zapamtiti", rekao je Tramp na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.

On je rekao da neće koristiti silu, te pojasnio da samo SAD mogu da osiguraju Grenland.

Kada je riječ o NATO-u, Tramp je naveo da se nepravedno odnosi prema SAD i da Vašington daje mnogo Alijansi, a zauzvrat dobija malo.