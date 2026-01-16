Logo
Orban: Klađenje lidera EU na pobjedu Ukrajine nad Rusijom se neće isplatiti

16.01.2026

11:59

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP

Klađenje lidera EU na pobjedu Ukrajine nad Rusijom neće se isplatiti, a samim tim Kijev nikada neće dobiti odštetu od Moskve da vrati novac pozajmljen od Evropljana, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban.

On je tokom gostovanja na radio-stanici "Košut" podsjetio da su zapadne zemlje od 2022. godine već dale Ukrajini više od 193 milijarde dolara, te da EU, uporedo sa vojnom pomoći, sada planira da obezbijedi "vojni zajam" Kijevu od 90 milijardi dolara tokom ove i sljedeće godine, kao i 800 milijardi dolara za obnovu u narednih 10 godina.

Prema njegovim riječima, Brisel se nada da će taj novac biti vraćen kroz odštetu od Rusije i pljenidbu zamrznutih ruskih sredstava.

"Zato lideri EU nagovaraju Kijev da nastavi vojne operacije. Njihov argument je jednostavan, a to je `da će Ukrajina da pobijedi, a Rusi će da plate odštetu i tako će oni dobiti svoj novac nazad`.

Međutim, nikada nisam sreo barem jednog ozbiljnog stručnjaka koji će reći da Rusi mogu biti poraženi na ratištu do te mjere da će biti primorani da plate. Sve te priče su ništa drugo do bajke", naglasio je Orban.

On je ocijenio da proračuni evropskih političara koji zagovaraju nastavak vojnih akcija protiv Rusije ne odgovaraju realnosti, prenio je TASS.

Orban je skrenuo pažnju na nedostatak sredstava u EU za vojnu pomoć Kijevu.

Mađarski premijer smatra da se ispostavilo da su Amerikanci bili pametniji i odbili da nastave da pružaju vojnu pomoć Kijevu, dok Evropljani planiraju da podrške Ukrajinu kroz zajmove koje će vraćati buduće generacije.

Viktor Orban

Rusija

Mađarska

Evropska unija

