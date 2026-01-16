Logo
Fico se sastaje sa Trampom

Izvor:

Tanjug

16.01.2026

11:21

Словачки премијер Роберт Фицо, десно, разговара са словеначким премијером Робертом Голобом током округлог стола на самиту ЕУ у Бриселу, у четвртак, 18. децембра 2025. године.
Foto: Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Premijer Slovačke Robert Fico sastaće se sutra sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom na Floridi tokom svoje radne posjete Sjedinjenim Američkim Državama, saopštila je danas Služba za medije i informacije slovačke vlade.

Fico i Tramp će se sastati sutra u 15.30 časova po lokalnom vremenu u Trampovoj rezidenciji Mar-a-Lago, navodi se u saopštenju, prenosi TASR.

Fico je otputovao za SAD u četvrtak popodne, a danas oko 15.00 časova po lokalnom vremenu sastaće se u Vašingtonu sa američkim ministrom za energetiku, Kristoferom A. Rajtom.

Potom će, kako je najavljeno, prisustvovati ceremoniji potpisivanja sporazuma između vlada Slovačke i SAD o saradnji u oblasti civilne nuklearne energije.

Ministarka ekonomije Slovačke Denisa Sakova i ministar spoljnih poslova Jurak Blanar takođe su otputovali u SAD sa Ficom.

Robert Fico

Donald Tramp

