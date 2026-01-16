Milan iz Gradiške dobio otkaz jer je mušteriju upozorio da skine kapu sa ustaškim simbolima

Muškarac iz Gradiške, radnik na obližnjoj benzinskoj pumpi u Lužanima, dobio je otkaz jer je zamolio mušteriju da skine kapu na kojoj je bilo ustaško slovo "U" i grb sa šahovnicom na kojoj je prvo bijelo polje ili da izađe, pišu Večernje novosti.

Milan S. rekao je za beogradski list da se sve dogodilo 24. decembra oko 17.00 časova i da je sa njim bio kolega koji je vidio muškarca od 30-ak godina sa kapom sa ustaškim simbolima.

Ispričao je da je mušteriju zamolio da skine kapu jer nema potrebe da provocira na taj način, da se nalazi u Republici Srpskoj.

"On je platio proizvode i rekao `ne mislim ja tebi ništa loše`, na šta sam mu odgovorio da me uznemirava što nosi kapu sa ustaškim simbolima, te sam ga opet zamolio da izađe napolje, što je bez riječi uradio", rekao je Milan.

On je dodao da je mušterija potom poslao mejl kompaniji u kojem je naveo da ga je radnik vrijeđao i fizički napao, iako ništa od toga, kako kaže, nije tačno što može da potvrdi i kolega koji je sa njim bio u smjeni, a i na kamerama se može vidjeti da nije bilo nikakve svađe.

"Poslovođa me je pozvao, pitao šta se desilo i prenio mi poruku šefova da sam dobio otkaz", kaže Milan S.

On je dodao kako neće da pokreće nikakav spor već je dao izjavu policiji i njima prepustio da identifikuju osobu koja je nosila ustaška obilježja u Republici Srpskoj.

"Nisam nikoga vrijeđao ni napao, postupio sam kao građanin Republike Srpske", zaključio je Milan S.