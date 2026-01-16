Minić i Egić uručili ključeve 15 stanova porodicama poginulih boraca i RVI

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić danas su u banjalučkom naselju Ada uručili ključeve 15 stanova porodicama poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.

Ključeve je dobilo 14 porodica poginulih boraca i jednog ratnog vojnog invalida.

Minić je u obraćanju prisutnima rekao da će Vlada nastojati da se u narednom periodu završi projekat stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.

"Vi za nas ne predstavljate socijalnu kategoriju, obaveza Republike Srpske je da se na ovakav način oduži prema članovima vaših porodica koji su dali živote ili dijelove tijela za Srpsku", istakao je Minić.

Egić je rekao da je zadovoljan što su članovi porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida dočekali da im se uruče ključevi novih stanova.

On je naveo da je resorno ministarstvo učinilo sve da se sa ovim projektima više ne kasni jer su pojednostavljene određene procedure za izgradnju stambenih jedinica.

Gradski menadžer Mirna Savić Banjac rekla je da će grad Banjaluka obezbijediti infrastrukturu kako bi i preostale porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida bile riješene u Banjaluci.

Ovom događaju prisustvovali su predsjednik Republičke organizacije i gradske organizacije porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Isidora Graorac i Bojan Keleman.