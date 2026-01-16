U Srpskoj rođeno po 15 djevojčica i dječaka

16.01.2026
08:03
Komentari:0
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 30 beba, po 15 djevojčica i dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Deset beba rođeno je u Banjaluci, sedam u Doboju, pet u Bijeljini, po dvije u Foči, Istočnom Sarajevu, Prijedoru i Zvorniku.
U Banjaluci je rođeno sedam dječaka i tri djevojčice, u Doboju pet dječaka i dvije djevojčice, u Bijeljini četiri djevojčice i dječak, u Foči i Istočnom Sarajevu po dvije djevojčice, a u Prijedoru i Zvorniku po jedan dječak i po jedna djevojčica.
Poroda nije bilo u porodilištima u Trebinju, Gradišci i Nevesinju.
