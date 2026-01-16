Logo
U Banjaluci danas dodjela ključeva 15 stanova porodicama poginulih boraca

16.01.2026

08:01

klkuč, nekretnina, vrata
Foto: Pixabay

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić danas će u Banjaluci dodijeliti ključeve 15 stanova porodicama poginulih boraca i ratnim vojnim invalidima.

Egić će ključeve dodijeliti u 10.00 časova u naselju Ada, najavljeno je iz resornog ministarstva.

Događaju će prisustvovati i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Danijel Egić

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS

