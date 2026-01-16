U Banjaluci danas dodjela ključeva 15 stanova porodicama poginulih boraca

16.01.2026
08:01
Komentari:0
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić danas će u Banjaluci dodijeliti ključeve 15 stanova porodicama poginulih boraca i ratnim vojnim invalidima.
Egić će ključeve dodijeliti u 10.00 časova u naselju Ada, najavljeno je iz resornog ministarstva.
Događaju će prisustvovati i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
Društvo
49 min0
Društvo
1 h0
Društvo
11 h0
Društvo
16 h0
Najnovije
Najčitanije
08
47
08
44
08
31
08
29
08
24
Trenutno na programu