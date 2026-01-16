Logo
Large banner

Slavimo velikog proroka: Prema predanju samo jedno njegovo proročanstvo se još nije ostvarilo

16.01.2026

08:18

Komentari:

0
Славимо великог пророка: Према предању само једно његово пророчанство се још није остварило
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svetog proroka Malahija.

On je, kako kažu predanja, prorekao dolazak Jovana Krstitelja i Strašnog suda čak 500 godina prije Hrista, prije nego što se to i dogodilo!

Malahije se smatra posljednjim prorokom prije dolaska Jovana Krstitelja. Rodio se poslije povratka Jevreja iz ropstva u Vavilonu. Bio je nesvakidašnje ljepote.

Po predanju, narod ga je nazivao anđelom, možda zbog njegove spoljašnje ljepote ili zbog duševne čistote, ili zbog druženja sa anđelom Božjim.

On je tvrdio da često razgovara sa anđelima. Ono što mu je anđeo rekao, Malahija je kasnije prepričavao ljudima.

Isprva su bili sumnjičavi, ali kako su njegova predviđanja i poruke počele da se ostvaruju, počeli su mnogo da ga cijene i poštuju.

Jedino njegovo proročanstvo koje se nije ostvarilo, jeste ona o Strašnom sudu, da će stići kazna sve one koji ne žive po božijim zakonima i zapovjestima.

Molitva ovom svecu kratka je i jednostavna, ali djelotvorna. Izgovorite mu ove riječi:

"Proroka Tvoga Malahija, uspomenu Gospode slavimo, zato Te molimo, spasi duše naše."

(Telegraf.rs)

Podijeli:

Tagovi:

SPC

proročanstvo

Sveti Jovan Krstitelj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Петак је срећан дан: Богатство, моћ и углед куца на врата ова 4 знака

Zanimljivosti

Petak je srećan dan: Bogatstvo, moć i ugled kuca na vrata ova 4 znaka

35 min

0
Беба новорођенче

Društvo

U Srpskoj rođeno po 15 djevojčica i dječaka

45 min

0
klkuč, nekretnina, vrata

Društvo

U Banjaluci danas dodjela ključeva 15 stanova porodicama poginulih boraca

47 min

0
Неочишћен пут одсјекао фарму у БиХ: Грађанима нуде млијеко по 1 КМ

Društvo

Neočišćen put odsjekao farmu u BiH: Građanima nude mlijeko po 1 KM

49 min

0

Više iz rubrike

Беба новорођенче

Društvo

U Srpskoj rođeno po 15 djevojčica i dječaka

45 min

0
klkuč, nekretnina, vrata

Društvo

U Banjaluci danas dodjela ključeva 15 stanova porodicama poginulih boraca

47 min

0
Неочишћен пут одсјекао фарму у БиХ: Грађанима нуде млијеко по 1 КМ

Društvo

Neočišćen put odsjekao farmu u BiH: Građanima nude mlijeko po 1 KM

49 min

0
Крвави јануар 1993: Масакр над Србима у Скеланима и даље некажњен

Društvo

Krvavi januar 1993: Masakr nad Srbima u Skelanima i dalje nekažnjen

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

47

Nikolija otpratila Relju sa Instagrama u jeku priča o navodnoj aferi s Anitom

08

44

Sijarto: Realna šansa da se postigne dogovor da MOL preuzme udio u NIS-u

08

31

Horor: Dok je kasapio baku pred unukom, monstrum urlao jezivu prijetnju; Saslušani svjedoci iz zgrade

08

29

Vratio se Federer i razbio doskorašnjeg Top 10 igrača!

08

24

Norvežani bijesni zbog Milanovićeve izjave

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner