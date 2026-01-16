Slavimo velikog proroka: Prema predanju samo jedno njegovo proročanstvo se još nije ostvarilo

On je, kako kažu predanja, prorekao dolazak Jovana Krstitelja i Strašnog suda čak 500 godina prije Hrista, prije nego što se to i dogodilo!

Malahije se smatra posljednjim prorokom prije dolaska Jovana Krstitelja. Rodio se poslije povratka Jevreja iz ropstva u Vavilonu. Bio je nesvakidašnje ljepote.

Po predanju, narod ga je nazivao anđelom, možda zbog njegove spoljašnje ljepote ili zbog duševne čistote, ili zbog druženja sa anđelom Božjim.

On je tvrdio da često razgovara sa anđelima. Ono što mu je anđeo rekao, Malahija je kasnije prepričavao ljudima.

Isprva su bili sumnjičavi, ali kako su njegova predviđanja i poruke počele da se ostvaruju, počeli su mnogo da ga cijene i poštuju.

Jedino njegovo proročanstvo koje se nije ostvarilo, jeste ona o Strašnom sudu, da će stići kazna sve one koji ne žive po božijim zakonima i zapovjestima.

Molitva ovom svecu kratka je i jednostavna, ali djelotvorna. Izgovorite mu ove riječi:

"Proroka Tvoga Malahija, uspomenu Gospode slavimo, zato Te molimo, spasi duše naše."

(Telegraf.rs)