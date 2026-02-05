Logo
Kakvo će biti vrijeme za vikend

Izvor:

SRNA

05.02.2026

17:04

Komentari:

0
Какво ће бити вријеме за викенд

U Republici Srpskoj za vikend će biti promjenljivo vrijeme i toplije od prosjeka, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Za subotu, 7. februar, najavljena je prolazna kiša, na planinama susnježica i slab snijeg. Tokom dana biće i kraćih sunčanih perioda, uglavnom na sjeveru.

Promjenljivo vrijeme nastavlja se i u nedjelju, 8. februara, uz smjenu oblaka sa prolaznom kišom i kraćim sunčanim periodima, te toplije od prosjeka.

Minimalna temperatura od jedan do pet, u višim predjelima od minus dva, a maksimalna od sedam do 12, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 9. februara, biće pretežno oblačno sa slabom kišom, u višim predjelima sa susnježicom i slabim snijegom.

Minimalna temperatura vazduha od jedan do četiri, u višim predjelima od minus dva, a maksimalna od sedam do 12 stepeni Celzijusovih.

