Kakvo će biti vrijeme za vikend

Izvor:
SRNA
05.02.2026
17:04
Komentari:0
U Republici Srpskoj za vikend će biti promjenljivo vrijeme i toplije od prosjeka, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Za subotu, 7. februar, najavljena je prolazna kiša, na planinama susnježica i slab snijeg. Tokom dana biće i kraćih sunčanih perioda, uglavnom na sjeveru.
Promjenljivo vrijeme nastavlja se i u nedjelju, 8. februara, uz smjenu oblaka sa prolaznom kišom i kraćim sunčanim periodima, te toplije od prosjeka.
Minimalna temperatura od jedan do pet, u višim predjelima od minus dva, a maksimalna od sedam do 12, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.
U ponedjeljak, 9. februara, biće pretežno oblačno sa slabom kišom, u višim predjelima sa susnježicom i slabim snijegom.
Minimalna temperatura vazduha od jedan do četiri, u višim predjelima od minus dva, a maksimalna od sedam do 12 stepeni Celzijusovih.
Ostali sportovi
2 h0
Svijet
2 h0
Hronika
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
18
58
18
47
18
37
18
25
18
18
Trenutno na programu