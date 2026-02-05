Logo
Eksplozija u rudniku uglja: Najmanje 16 ljudi poginulo

Izvor:

SRNA

05.02.2026

16:52

Komentari:

0
Рудник
Foto: Oscar Sánchez/Pexels

Najmanje 16 ljudi poginulo je od eksplozije u ilegalnom rudniku uglja u indijskog državi Megalaja, izjavio je Rojtersu zamjenik okružnog komesara Maniš Kumar.

On je rekao da se eksplozija dogodila jutros oko 5.30 časova po srednjoevropskom vremenu.

Strahuje se da je veliki broj ljudi zarobljen ispod zemlje.

U toku je misija potrage i spasavanja.

Indija

rudnik

Komentari (0)
