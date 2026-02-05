Putin o Napoleonu i Hitleru: Htjeli da pljačkaju i otmu tuđe

Ruski predsjednik Vladimir Putin ocijenio je da je armijama francuskog imperatora Napoleona Bonaparte i nacističkog vođe Adolfa Hitlera bila zajednička želja za pljačkom i otimanjem tuđeg, dok je Rusiju ujedinjavala težnja da sve sačuva.

"Na nas su kretale razne armije, i one su takođe bile ujedinjene, ali je njihovo jedinstvo bilo zasnovano na sasvim drugim principima.

Njih je ujedinjavala želja za pljačkom, da nam nešto `otmu`, da osvoje, razore i zauzmu, a nas je ujedinjavala težnja da sačuvamo našu zajedničku zemlju, našu porodicu, kulturu i tradicije", rekao je Putin na otvaranju Godine jedinstva naroda Rusije.

Putin je napomenuo da je "ruski narod još mlad, pasionaran i usmjeren ka budućnosti".

On je istakao da se borci u zoni ruske specijalne vojne operacije obraćaju jedni drugima rečju "brate", što naglašava nepobjedivo jedinstvo Rusije.

Ruski lider je podsjetio da je Rusija multinacionalna zemlja na čijoj teritoriji živi više od 190 etničkih grupa.