Delegacija Srpske sa predsjedavajućim Predstavničkog doma američkog Kongresa

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastali su se predsjedavajućim Predstavničkog doma američkog Kongresa, Republikancem Majkom Džonsonom.
Kratak, ali sadržajan razgovor sa predsjedavajućim Predstavničkog doma američkog Kongresa, Republikancem Majkom Džonsonom, nakon Molitvenog doručka u Vašingtonu, istakla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.
- Bila je ovo odlična prilika za uspostavljanje saradnje sa još jednim veoma važnim sagovornikom iz SAD - navela je na Instagramu.
