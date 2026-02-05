Logo
Delegacija Srpske sa predsjedavajućim Predstavničkog doma američkog Kongresa

ATV

05.02.2026

18:18

0
Делегација Српске са предсједавајућим Представничког дома америчког Конгреса
Foto: instagram

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastali su se predsjedavajućim Predstavničkog doma američkog Kongresa, Republikancem Majkom Džonsonom.

Kratak, ali sadržajan razgovor sa predsjedavajućim Predstavničkog doma američkog Kongresa, Republikancem Majkom Džonsonom, nakon Molitvenog doručka u Vašingtonu, istakla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

- Bila je ovo odlična prilika za uspostavljanje saradnje sa još jednim veoma važnim sagovornikom iz SAD - navela je na Instagramu.

Željka Cvijanović

Milorad Dodik

