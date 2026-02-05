Logo
Large banner

Dodik na Molitvenom doručku: Mjestu gdje se susreću vjera, odgovornost i politika zdravog razuma

Izvor:

ATV

05.02.2026

16:18

Komentari:

0
Додик на Молитвеном доручку: Мјесту гдје се сусрећу вјера, одговорност и политика здравог разума
Foto: X / MiloradDodik

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a prisustvuje tradicionalnom Molitvenom doručku u Vašingtonu na poziv administracije Donalda Trampa.

"Velika mi je čast što prisustvujem Molitvenom doručku u Vašingtonu, mjestu gdje se susreću vjera, odgovornost i politika zdravog razuma", rekao je Dodik.

Molitvenom doručku prisustvuju i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić.

трамп доручак

Svijet

Tramp: Kada hrišćani budu napadnuti, SAD će "nasilno i zlobno" odgovoriti

Podsjećamo, na 74. Molitvenom doručku govor je održao američki predsjednik Donald Tramp.

Цвијановић Додик молитвени

Republika Srpska

Cvijanović: Čast je biti na Molitvenom doručku

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Molitveni doručak

Dodik Molitveni doručak

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп: Европа непрепознатљива, има велики проблем

Svijet

Tramp: Evropa neprepoznatljiva, ima veliki problem

3 h

0
Цвијановић, Тришић Бабић и Додик на традиционалном молитвеном доручку, стигао и Трамп

Republika Srpska

Cvijanović, Trišić Babić i Dodik na tradicionalnom molitvenom doručku, stigao i Tramp

3 h

0
Зељковић с Парскејлом

Republika Srpska

Vico Zeljković se sastao sa bliskim Trampovim saradnikom

7 h

1
Трамп издао наређење свим расположивим снагама

Svijet

Tramp izdao naređenje svim raspoloživim snagama

10 h

0

Više iz rubrike

Цвијановић: Част је бити на Молитвеном доручку

Republika Srpska

Cvijanović: Čast je biti na Molitvenom doručku

3 h

1
Цвијановић, Тришић Бабић и Додик на традиционалном молитвеном доручку, стигао и Трамп

Republika Srpska

Cvijanović, Trišić Babić i Dodik na tradicionalnom molitvenom doručku, stigao i Tramp

3 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Je li BiH luda?

4 h

0
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Ministarstvo: Bodiroga više pažnje posvećuje ril snimcima nego ljudskim životima

4 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

47

Poruka sestara koje su se ubile ledi krv u žilama: Otac im oduzeo telefone, prijetile mu smrću pa skočile sa zgrade

18

37

Jeziva tragedija u Italiji: Ugušili se roditelji i dvoje djece

18

25

Netanjahu: Napad 7. oktobra pokazao ozbiljne obavještajne propuste

18

18

Delegacija Srpske sa predsjedavajućim Predstavničkog doma američkog Kongresa

18

15

Dodik, Cvijanović i Trišić Babić sa američkim sekretarom za odbranu Pitom Hegsetom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner