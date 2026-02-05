Dodik na Molitvenom doručku: Mjestu gdje se susreću vjera, odgovornost i politika zdravog razuma

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a prisustvuje tradicionalnom Molitvenom doručku u Vašingtonu na poziv administracije Donalda Trampa.

"Velika mi je čast što prisustvujem Molitvenom doručku u Vašingtonu, mjestu gdje se susreću vjera, odgovornost i politika zdravog razuma", rekao je Dodik.

Molitvenom doručku prisustvuju i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić.

Podsjećamo, na 74. Molitvenom doručku govor je održao američki predsjednik Donald Tramp.