Dodik na Molitvenom doručku: Mjestu gdje se susreću vjera, odgovornost i politika zdravog razuma

05.02.2026
Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a prisustvuje tradicionalnom Molitvenom doručku u Vašingtonu na poziv administracije Donalda Trampa.
"Velika mi je čast što prisustvujem Molitvenom doručku u Vašingtonu, mjestu gdje se susreću vjera, odgovornost i politika zdravog razuma", rekao je Dodik.
Velika mi je čast što prisustvujem Molitvenom doručku u Vašingtonu, mjestu gdje se susreću vjera, odgovornost i politika zdravog razuma. pic.twitter.com/9KSerTWHvB— Milorad Dodik (@MiloradDodik) February 5, 2026
Molitvenom doručku prisustvuju i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić.
Podsjećamo, na 74. Molitvenom doručku govor je održao američki predsjednik Donald Tramp.
