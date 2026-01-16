Petak je srećan dan: Bogatstvo, moć i ugled kuca na vrata ova 4 znaka

Četiri horoskopska znaka doživljavaju nevjerovatno obilje i sreću. Petak je srećan dan, 16. januara 2026. godine kada Mjesec uđe u Jarca. Mjesec vlada emocijama, a Jarac je za liderstvo, moć i vaš društveni ugled.

Mjesec u Jarcu je unutar trodnevnog prozora moći mladog Mjeseca. Dakle, akcije preduzete sada počinju da se povećavaju sa srećom i moći tokom vikenda. Ovo je savršeno vrijeme da napravite korak dalje od zamišljanja šta vam budućnost može donijeti.

Formulišite u svom umu ko želite da budete. Zapišite to i izgovorite naglas. Neka se vaše srce, emocije i um usklade. Energija se povećava za ove astrološke znake kako raste njihovo vjerovanje. Vaše vjerovanje u unutrašnju moć je najbolji način da iskoristite energiju Jarca u petak.

1. Rak – prijateljstva vas vode ka sreći i obilju

Mjesec koji ulazi u vaš sestrinski znak 16. januara aktivira vašu osu odnosa. Sedma kuća ističe prijateljstva, tako da petak donosi zajednička iskustva koja se osećaju emocionalno podržavajućim, sigurnim i motivišućim, vodeći vas ka sreći i obilju.

Počinjete dan znajući da se nešto osjeća drugačije. Vaša anksioznost se smanjuje i suočavate se sa svetom sa nadom. Shvatate da uspeh ne mora da zahtjeva emocionalnu žrtvu. Zahtjeva da budete vjerni sebi. Kada Mjesec uđe u vašu kuću partnerstava neposredno prije mladog Meseca, lakše je ponovo se povezati sa starim prijateljima.

Osjećate snažan osjećaj udobnosti bez izlaganja.

Ono što odlučite da radite sa svojim vremenom danas menja budućnost i započinje novo poglavlje u vašem životu sa ljudima koji vas razumeju.

2. Vaga – raste vam optimizam

Mjesec u Jarcu utemeljuje vašu ambicioznu stranu, dijelom zato što se ona izražava u oblasti koju najviše cijenite: vaš dom i vaša prošle porodične dinamike. Petak je srećan dan, 16. januara spremni ste da prevaziđete svaki bol koji vas je sprečavao da djelujete s ljubavlju. Kada se emocionalna barijera podigne, poplava ljubavi preplavi vaše srce.

Sreća stiže u ovaj prostor kada se oslobodite zamjerki i bola i zamijenite ih rastućim osjećajem optimizma. Ponašate se više kao vi, a to pokreće promjenu sa dugoročnim uticajem.

Učite da vjerujete svom sudu, djelujete sa samopouzdanjem i vidite dobro u drugima dok se prilike za obnavljanje odnosa dešavaju prirodno.

3. Ovan – dobijate motivaciju

Energija Jarca vas izaziva da podignete svoje standarde, a istovremeno usporite da biste poboljšali strategiju. Mjesec u Jarcu vas emocionalno priprema da razmišljate o karijeri u razvoju ili o tome šta želite da radite u budućnosti. 16. januara postajete motivisani na način na koji ranije niste. Ambiciju pretvarate u nešto ozbiljno uticajno i opipljivo. Umjesto da jurite za prolaznim idejama ili novim trendovima, fokusirate se na jednu stvar i radite na njoj dok ne manifestuje izobilje koje želite za svoj život.

Ono što petak čini tako srećnim za vas nije samo Mjesec ili činjenica da će tokom vikenda biti mlad Mjesec. To je sva ta energija u kombinaciji sa moćnim stelijumom koji uključuje vašu vladajuću planetu, Mars, sa Venerom.

Postajete super disciplinovani i ta akcija se brzo isplati.

4. Jarac – spremni ste za viši nivo odgovornosti

Mjesec ulazi u vaš znak 16. januara, a petak je srećan dan za vas i to nije samo blizu vaše godišnje sezone mladog mjeseca, već i kraja sezone Jarca. Postoji mogućnost da pritisnete dugme za resetovanje i počnete ispočetka. Spremni ste da pređete na viši nivo odgovornosti.

Toliko ste porasli tokom godina i možete osjetiti koliko ste sazreli. U prošlosti ste se preispitali, ali danas se vaši strahovi smiruju i shvatate da morate da uradite određene stvari, iako se plašite.

Ulazite u ovaj dan znajući da postoji moć da preuzmete autoritet nad svojom budućnošću, spremni da preuzmete izobilje za koje radite i sreću koju stvarate.

