Astrolozi tvrde: Ovo je najproblematičniji horoskopski znak

Kad se povede rasprava o horoskopu, jedno pitanje redovno zapali komentare: koji je znak "najproblematičniji"? Iako astrologija ne poznaje zvaničnu titulu za najtežeg među znakovima, u praksi se najčešće spominje jedan znak - Škorpija.

Razlog je jednostavan, Škorpiji se pripisuje znak intenziteta, krajnosti i snažnih emocija. U odnosima rijetko ide "napola", a upravo ta dubina kod mnogih ostavlja utisak da je riječ o znaku s kojim nije uvijek lako.

Astroloži i ljubitelji horoskopa Škorpijena često povezuju s posesivnošću, ljubomorom i potrebom za kontrolom, kao i s činjenicom da teško zaboravlja povrede. U lošijoj verziji, kažu, to se može pretvoriti u emocionalne igre, testiranja partnera i dugotrajno "zamrzavanje" odnosa nakon sukoba, prenosi Indeks.

Druga strana priče

Postoji i druga strana priče: isti taj intenzitet u zrelijoj varijanti smatra se Škorpijinom prednošću. Tada se naglašava njena lojalnost, emocionalna inteligencija i sposobnost da probleme ne gura pod tepih, nego da ide do kraja, do srži. Ukratko, ono što jedne umara i plaši, druge privlači jer donosi osjećaj dubine i ozbiljnosti.

U raspravama se, osim Škorpije, kao "teški" znakovi nerijetko spominju i Blizanci (zbog promjenjivosti), Jarac (zbog distance i hladnijeg pristupa emocijama) te Ovan (zbog impulsivnosti i kratkog fitilja). Ipak, u takvim usporedbama uvijek vrijedi ista napomena: problem nije znak, nego način na koji osoba živi njegove osobine.

Zaključno, ako tražite znak koji najčešće dobija etiketu "najproblematičnijeg", Škorpija se najčešće nađe na vrhu liste.