Logo
Large banner

Astrolozi tvrde: Ovo je najproblematičniji horoskopski znak

Izvor:

Indeks

15.01.2026

15:02

Komentari:

0
Астролози тврде: Ово је најпроблематичнији хороскопски знак
Foto: Pixabay

Kad se povede rasprava o horoskopu, jedno pitanje redovno zapali komentare: koji je znak "najproblematičniji"? Iako astrologija ne poznaje zvaničnu titulu za najtežeg među znakovima, u praksi se najčešće spominje jedan znak - Škorpija.

Razlog je jednostavan, Škorpiji se pripisuje znak intenziteta, krajnosti i snažnih emocija. U odnosima rijetko ide "napola", a upravo ta dubina kod mnogih ostavlja utisak da je riječ o znaku s kojim nije uvijek lako.

Astroloži i ljubitelji horoskopa Škorpijena često povezuju s posesivnošću, ljubomorom i potrebom za kontrolom, kao i s činjenicom da teško zaboravlja povrede. U lošijoj verziji, kažu, to se može pretvoriti u emocionalne igre, testiranja partnera i dugotrajno "zamrzavanje" odnosa nakon sukoba, prenosi Indeks.

Druga strana priče

Postoji i druga strana priče: isti taj intenzitet u zrelijoj varijanti smatra se Škorpijinom prednošću. Tada se naglašava njena lojalnost, emocionalna inteligencija i sposobnost da probleme ne gura pod tepih, nego da ide do kraja, do srži. Ukratko, ono što jedne umara i plaši, druge privlači jer donosi osjećaj dubine i ozbiljnosti.

U raspravama se, osim Škorpije, kao "teški" znakovi nerijetko spominju i Blizanci (zbog promjenjivosti), Jarac (zbog distance i hladnijeg pristupa emocijama) te Ovan (zbog impulsivnosti i kratkog fitilja). Ipak, u takvim usporedbama uvijek vrijedi ista napomena: problem nije znak, nego način na koji osoba živi njegove osobine.

Zaključno, ako tražite znak koji najčešće dobija etiketu "najproblematičnijeg", Škorpija se najčešće nađe na vrhu liste.

Podijeli:

Tagovi:

Horoskop

astrologija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Евро паре новац

Zanimljivosti

Stiže veliki novac: 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 22. januara

7 h

0
Кад нам стиже први ретроградни Меркур ове године? Добро се припремите

Zanimljivosti

Kad nam stiže prvi retrogradni Merkur ove godine? Dobro se pripremite

17 h

0
Највећи љењивци рођени су у овим знаковима: Не можете их натјерати да обаве посао

Zanimljivosti

Najveći ljenjivci rođeni su u ovim znakovima: Ne možete ih natjerati da obave posao

17 h

0
Ова два знака рођена су под ''сретном звијездом'': Други могу само да им завиде

Zanimljivosti

Ova dva znaka rođena su pod ''sretnom zvijezdom'': Drugi mogu samo da im zavide

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

27

Stevandić: Izbor nove vlade čim dobijemo zahtjev

15

24

Ova 4 znaka privlače novac kao magnet

15

21

Putin: Situacija na međunarodnoj sceni sve gora

15

08

Zaharova: Kršenje međunarodnog prava je počelo priznanjem Kosova

15

02

Astrolozi tvrde: Ovo je najproblematičniji horoskopski znak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner