Logo
Large banner

Snimio čudno stvorenje na vratima: ''Vidio sam ovu spodobu''

Izvor:

Telegraf

15.01.2026

21:28

Komentari:

0
Снимио чудно створење на вратима: ''Видио сам ову сподобу''
Foto: Screenshot/Video/Reddit

Društvena platforma Reddit je mjesto na kojem se mogu vid‌jeti najrazličitije stvari, a trenutno je veliki broj korisnika okupiran snimkom koji stiže iz Britanije.

"Vidio sam ovu spodobu na sjeverozapadu zemlje. Uopšte mi se ne dopada način na koji se kreće. Kakva je ovo nakaza i treba li da se bojim?", napisao je autor objave i izazvao lavinu komentara.

Šta kažu korisnici?

"Ako je segmentirana, riječ je o pijavici. Ako nije, vjerovatno je pljosnati crv i treba ga ubiti. Postoje vrste koje se mogu podijeliti na dva dijela i nastaviti da žive", napisao je jedan korisnik.

"To je pljosnati crv. Ne mogu da kažem o kojoj je tačno vrsti riječ. Ubiješ ga i pregledaš ćoškove, naročito ako u blizini ima kućnih ljubimaca ili d‌jece", poručuje drugi.

"Pljosnate crve je potrebno spaliti kako bi se zaista uništili. Sječenje ih može umnožiti, a ni gaženje nije ništa efikasnije", smatra treći komentator.

Срећа радост

Zanimljivosti

Koji ste cvijet po horoskopskom znaku?

"To je pljosnati crv, grabljivac koji lovi kišne gliste i drugi plijen. U ovom trenutku odvaja se od svog klona. Ovi crvi love noću, ali sami po sebi nisu štetni niti predstavljaju prijetnju ljudima ili kućnim ljubimcima, ako ih samo posmatrate. Ako ga presječeš, dobićeš dva. Ignoriši ga ili, ako je potrebno, pokupi pomoću čaše i kartona. Ne diraj ga rukama i odnesi ga na neko zabačeno mjesto", napisao je četvrti, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tag:

pijavica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Који сте цвијет по хороскопском знаку?

Zanimljivosti

Koji ste cvijet po horoskopskom znaku?

1 h

0
Ова 4 знака привлаче новац као магнет

Zanimljivosti

Ova 4 znaka privlače novac kao magnet

6 h

0
Астролози тврде: Ово је најпроблематичнији хороскопски знак

Zanimljivosti

Astrolozi tvrde: Ovo je najproblematičniji horoskopski znak

7 h

0
Евро паре новац

Zanimljivosti

Stiže veliki novac: 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 22. januara

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

04

Centralne vijesti, 15.01.2026.

22

03

Potresna ispovijest brutalno pretučene Dejane: Ne vidim na jedno oko, sanjam ga svake noći

22

02

Ovo je pravi superzačin: Odličan za srce, mozak i raspoloženje

21

45

Građani na udaru: Prevaranti vrebaju na popularnoj platformi za prodaju

21

45

Nakon upozorenja Trampa: Iran otkazao 800 pogubljenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner