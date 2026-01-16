Pješak teško povrijeđen u udesu na Tunjicama, oglasila se banjalučka policija

Pješak iz Banjaluke čiji su inicijali B.P. teško je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je učestvovalo i putničko vozilo "audi" na dionici magistralnog u banjalučkom naselju Tunjice.

Povrijeđeni pješak zbrinut je u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Hronika Saobraćajna nezgoda na Tunjicama, povrijeđen pješak

Vozilom "audi" upravljalo je lice iz Banjaluke čiji su inicijali M.K.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji se izjasnio da je riječ o krivičnom djelu ugrožavanje javnog saobraćaja.