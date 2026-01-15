Potresna ispovijest brutalno pretučene Dejane: Ne vidim na jedno oko, sanjam ga svake noći

Dejana Ć. (22) žrtva je brutalnog nasilja koje se dogodilo 25. oktobra prošle godine u jednom ugostiteljskom objektu u Beranama u kom je radila. Suđenje u toku, a Dejana se sa svojom sestrom oglasila za emisiju Crna hronika i ispričala je sa čime se suočava nakon što je gost kafića pretukao.

"Ne osećam se bezbjedno jer pred prvo suđenje, prvo je nju pratio čovjek, onda nam došao ispred kuće noć pred suđenja i rekao mi pazi šta ćeš reći sutra na suđenju, mi znamo gdje si, nisi nam uopšte pobjegla, tu si i dalje. Nikome se nisam obratila za pomoć jer nam ranije nisu pomagali kada smo se obraćali. Ispričala sam ovo na sudu i kasnije sam morala da prijavim, Anđela i ja smo dale izjavu", kaže Dejana.

Dejana Ć. dodaje da su ga na suđenju policajci proveli pored njih, a ona je morala da izađe sa suđenja kako bi on dao izjavu:

"Kada je dao izjavu ja sam se vratila i trebalo je da kažem šta imam. Ni u jednom trenutku se nije izvinio, samo ide na svoju priču, da on nije dobro, da nije popio terapiju, da se ne seća da me udarao ali da ukoliko imam povrede, onda jeste", kaže ona.

Žrtva nasilja ponovo je ispričala dešavanja tog dana:

Svijet Nakon upozorenja Trampa: Iran otkazao 800 pogubljenja

"Tog dana me je zvao i konstantno su mi stizali zahtijevi za poruku. Javila sam se i on me pitao "da li i dalje radiš kod tog klošara"? Ja sam rekla da, on me pitao da li sam u smeni i rekla sam da nisam jer se drao, šizofrenično je vikao. Rekao je "vidjećeš šta ću ti uraditi sutra kad dođem ispred hotela". Ja sam rekla dobro i pozvala sestru Anđelu i ispričala šta se desilo, prije toga je nju uznemiravao. Ona mi je rekla da ne obraćam pažnju. Gazda je rekao da će doći za 10 minuta, ali nije došao", kaže Dejana.

Njena sestra Anđela kaže da je i nju pozvao to veče, a kada je legla da spava, probudio je poziv gazde koji joj je rekao da je taj muškarac prebio Dejanu.

Sestra se prisetila scena iz bolnice

"Očekivala sam da je u pitanju šamar ili dva. Otišla sam u bolnicu, tamo nije bio gazda, a onda mi je jedna žena rekla da ušivaju neku devojku. Vidjela sam Dejanu i onesvijestila sam se. Ona je došla sebi kasnije, ja sam počela da se derem i plačem. Inspektor je počeo da se dere na nju i pita je ko je to uradio, ona je rekla da ne zna. Drao se na nju "koga štitiš" i ja sam se posvađala sa inspektorom. Otišle smo u policiju da damo izjave a ja sam poslala snimak inspektoru. On je bio u bjegstvu. Nisu ga priveli par dana, a on je došao na kuću posle dva dana. Ona je spavala, rekla mi je da joj neko sija lampom u prozor i pokušava da otvori vrata. Vidjela ga je kroz prozor, drug je došao po nju i otišli u policiju da to prijavimo, ali ništa nisu uradili", kaže Anđela.

Anđela dodaje da im sigurna ženska kuća u Podgorici nije pomogla, ali sigurna ženska kuća u Nikšiću jeste, i dodaje da je tada i nasilnik priveden.

"Napadao je i druge žene, svi ga se plaše"

Vlasnik lokala nije se pojavio kao svedok ni na jednom od suđenja, a ove djevojke ističu da je i podrška okoline bila mala:

"Najveća podrška su nam bile žene koje je takođe napadao jer ga se ovde svi boje. Od policije i tužilaštva nismo dobili podršku. Kada smo sve pustile u javnost onda je slučaj počeo da se rješava. Policija ga je pustila da ode kada ga je prvi put srela. On je sumnjičen i za otmicu. Kada dođemo na sud, on pita sudiju da li može nešto da nas pita i onda nas pita da li smo bile na mestu gdje sinoć jesmo bile, njemu neko javlja svaki naš korak iako je u zatvoru. Ima jedan čovjek koji nas prati neprestano a druži se sa njim", kaže Dejana.

Dejana kaže da ima velike posljedice

"Ne vidim na jedno oko, skačem iz sna po 5 puta jer ga sanjam. Sanjam ga noćima za redom. Imam strah da priđem čovjeku, strah je baš veliki. Imam Anđelu uz sebe i mi prolazimo kroz sve", kaže Dejana.

Anđela ističe da su ranije bile komunikativne i druželjubive, a sada se njihova priroda promijenila i postala zatvorenija i odbojnija.

Društvo Građani na udaru: Prevaranti vrebaju na popularnoj platformi za prodaju

"Više me bole duševne posljedice nego fizičke. Kada vidim nasilan video stanem i razmislim, zašto je baš meni to uradio", kaže Dejana.

Anđela kaže da i dan danas krivi sebe zato što to veče nije bila uz svoju sestru, već je spavala, prenosi Informer.